Очевидцы обрушения потолка в ТЦ Минска: Полминуты оно сыпалось. Визг, дым… 2 12.11.2018, 19:13

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Фото: МЧС

В ТЦ «Арена-Сити» обрушилось около 150 квадратных метров потолочного перекрытия.

Очевидцы обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена-Сити” в Минске (пр. Победителей, 84) рассказывают Еврорадио, что треск обваливающейся плитки слышался не меньше полуминуты.

— [Сначала мы услышали] крики, дети начали кричать. Подумали, что в детской комнате, побежали, увидели клуб дыма…

— Треск плитки какой-то. Знаете, когда плитку трут, и оно всё сыплется. На протяжении полминуты, 40 секунд — оно всё сыпалось, сыпалось. Визг, дым… И мы туда побежали”.

Фото: Роман Протасевич / Еврорадио

МЧС сообщает, что обрушение подвесного потолка в "Арена-Сити" произошло на площади в 150 квадратных метров. Пострадала одна девушка, продавец цветов 1994 года рождения.

Её госпитализировали. По предварительной информации, у пострадавшей черепно-мозговая травма, шок и ушиб живота.

В настоящее время на место обрушения огорожено, там работают следователи. Журналисты ждут брифинга представителей Следственного комитета.