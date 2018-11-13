Как выглядит внутри новое здание Верховного суда с гербом-«капустой» за $112 тысяч 8 13.11.2018, 8:15

1,206

С обустройством объекта связан ряд недешевых закупок.

На прошлой неделе СМИ показали, как строящееся здание Верховного суда выглядит снаружи.

Сейчас же в распоряжении tut.by оказались фото изнутри этого сооружения. Смотрите, как выглядят интерьеры суда, который достроят в 2019 году.

Новое здание Верховного суда строят на улице Орловской, неподалеку от Дворца независимости. Снаружи сооружение визуально выглядит почти готовым, а вот интерьеры для общественности сейчас недоступны.

Как видим, в фойе главного входа установлена статуя Фемиды, стена украшена стеклянными витражами, на потолке висят несколько люстр. Судя по фотографиям, осталось лишь устранить малые недоделки и распаковать мебель.

Также сейчас в здании работает уже значительно меньше людей. Визуально работы осталось на несколько месяцев.

Напомним, на прошлой неделе мы показывали, что происходит на площадке около суда. Там были выполнены практически все работы, вплоть до установки скамеек, урн и столбиков от заезда машин.

А еще раньше СМИ писали о финансировании этого объекта. Так, согласно распоряжению Лукашенко, финансирование работ по проектированию и строительству осуществляется из средств республиканского бюджета в рамках государственной программы на очередной год, бюджета Минска, инвесторов и иных источников. Например, на стройку пришлось раскошелиться иранской компании «Кейсон»: речь шла о сумме в два миллиона долларов в качестве мзды за то, что им продлевают сроки возведения «Магнита Минска».

Кроме того, с обустройством объекта связан и ряд недешевых закупок. Например, герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада стоят больше 112 тысяч долларов. Также у завода «Каскад» для холла главного входа закупили хрустальную люстру индивидуального изготовления почти за 90 тысяч долларов. Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий более чем за 800 тысяч долларов и обустройство фонтана с освещением почти за 300 тысяч долларов.