Японец женился на голограмме 13.11.2018, 12:43

Мужчина намерен добиться официального признания брака.

35-летний японец Акихиндо Кондо, работающий администратором в школе, вступил в брак с виртуальной певицей по имени Хатсуне Мику. На церемонии бракосочетания, которая обошлась мужчине в $17 600 и состоялась в Токио-Холле, присутствовали 40 гостей. «Я никогда ей не изменял, я всегда любил Мику-сан», — сказал Кондо, держа в руках тряпичную куклу, изображающую певицу, пишет «Вокруг света».

Кондо считает себя обычным женатым мужчиной. По его словам, его голограммная жена каждый день его будит и провожает на работу, а по вечерам, когда он сообщает по мобильному телефону, что возвращается с работы, она включает свет и встречает его. Также супруга следит за тем, чтобы мужчина вовремя лег спать. Кондо засыпает рядом с версией Мику, той самой куклой, которая присутствовала на свадьбе.

Официально брак с голограммой не может быть легализирован, но мужчина намерен добиться признания своих прав. Пока сертификат о браке он получил от компании Gatebox, которая производит голограммных кукол.

Акихиндо утверждает, что абсолютно счастлив в браке с «3D женщиной», и что его больше никто не интересует. «Я искренне верю в разные виды любви и разные виды счастья», — заявил он.