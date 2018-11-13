Могилевчанин судится с горисполкомом за право ходить к чиновникам в шортах 4 13.11.2018, 19:05

Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Могилевчанина не пустили в шортах в здание горисполкома — и он дошел до суда.

Максим Кондратенко пытался доказать, что своими действиями могилевские чиновники попрали его право на получение информации и свободное ношение верхней одежды, не запрещенной законом. Суд принял сторону чиновников, передает tut.by.

Как рассказал БелаПАН могилевчанин Максим Кондратенко, 1 августа он пришел в Могилевский горисполком, чтобы получить необходимую информацию. Мужчина был одет в шорты, но не спортивные или пляжные, а обычные, по его словам, «деловые». Именно из-за них ему не разрешили войти в здание.

Кондратенко пожаловался в Комитет госконтроля (КГК), поскольку усмотрел в данном случае нарушение своих конституционных прав. КГК перенаправил жалобу в Могилевский облисполком. Управляющий делами облисполкома Григорий Воронин одобрил действия горисполкомовских чиновников, сославшись при этом на объявление рекомендательного характера о недопустимости посещения Могилевского горисполкома в пляжной одежде и на закон о госслужбе.

Обжалуя в суде ответ Воронина, Кондратенко указал, что ссылка на объявление рекомендательного характера о форме одежды не может служить обоснованием к запрету посещения данного государственного учреждения. В то же время причин, по которым данная рекомендация являлась бы обязательной, ответ чиновника не содержит.

Кондратенко указал, что своими действиями могилевские чиновники попрали его право на получение информации, свободное ношение верхней одежды, не запрещенной законом. Поскольку закон не устанавливает прямого запрета на посещение административного здания людьми, на которых надеты шорты, то заявитель просил суд признать ответ чиновника Воронина необоснованным.

Заслушав представителя ответчика, судья Оксана Кулешова 9 ноября отклонила жалобу. К такому выводу она пришла, установив, что все вопросы, поставленные в обращении, Ворониным рассмотрены, ссылки на нормативные акты в чиновничьем ответе соответствуют их содержанию, ответ дан в установленные законом сроки, и в нем разъяснено право на обжалование.

По словам Максима Кондратенко, он намерен обжаловать данное судебное решение.