В Гродно два десятка таксистов съехались, чтобы проучить клиента-майора 5 13.11.2018, 21:29

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ФОто: keestaxibedrijf.nl

Пассажир такси отказался платить за поездку и стал оскорблять водителя.

Около 20 автомобилей такси съехалось вечером 12 ноября на улицу Калиновского по просьбе одного из водителей, у которого возникли трудности с клиентом. Пассажир такси отказался платить за поездку и стал оскорблять водителя, пишет hrodna.life.

У гродненских таксистов есть специальный сигнал на канале на случай конфликтных ситуаций. После объявления его в эфире все свободные машины съезжаются на помощь коллеге. Примерно в 20:40 на улице Калиновского съехалось около 20 автомобилей такси разных служб города. Они приехали за 10 минут.

«Это солидарность называется, – рассказывает водитель такси, который оказался в неприятной ситуации. – Клиента я подобрал на Врублевского, он попросил завезти его на Калиновского. Он сказал, что можно через дворы ехать, я и поехал. А дальше произошла неприятная ситуация: он начал меня оскорблять. Мне надоело это слушать и я остановился. Предложил ему выйти и при этом озвучил минимальную цену за поездку – 3 рубля. Пассажир вышел и не заплатил. После этого он начал кричать, что он майор и бить в стекло. Я заблокировал двери, сообщил о проблеме таксистам и вызвал милицию. Этого человека нужно проучить».

Пассажиром такси оказался мужчина среднего возраста, в прошлом военный, который утверждает, что первым вызвал милицию.

«Я знаю, что я прав, и руки в этой ситуации не распускал, – рассказывает пассажир. – Водитель меня куда-то привез и сказал выходить. Пока я вышел, он двери заблокировал. Конечно, я начал кричать и стучать в стекло, чтобы он подождал. А так я его не трогал, ведь если бы я ударил – он бы улетел. Зачем мне трогать водителя, у меня юридическое образование, в прошлом у меня Карабах. Поэтому не могу обижать детей. Я вызвал милицию первым, а таксисты съехались, потому что у них братство».

Сотрудники ГАИ и милиции на разборки пассажира и таксиста приехали последними. Участники конфликта от своих слов не отказывались и готовы были защищаться. В итоге пассажир заплатил за проезд, а водитель настаивал на том, чтобы его наказали.