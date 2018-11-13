Как дочь белорусского эмигранта основала в Австралии журнал мод 13.11.2018, 22:38

Лара Лупиш

Фото: theherald.com.au

Лара Лупиш основала независимый фэшн-журнал в австралийском Ньюкасле.

В четверг 8 ноября в австралийском Ньюкасле прошел показ мод, организованный независимым фэшн-журналом Façon. У его основательницы и редактора Лары Лупиш – восточноевропейские корни, пишет belmir.by со ссылкой на издание Herald.

Сама Лара родилась и росла непосредственно в Ньюкасле. Но ее отец, работавший инженером в компании BHP, – родом из Беларуси, а мать, трудившаяся соцработником в центре для эмигрантов, – из России.

Лупиш окончила Университет Ньюкасла, получив степень по психологии, затем переехала вслед за своим мужем, бас-гитаристом музыкальной группы, в Канаду, в город Ванкувер. Здесь стала стилистом, работая на фотосъемках.

После этого отправилась в Великобританию, в Лондон. Здесь некоторое время поработала в барах и магазинах, а затем на модный конгломерат, обслуживающий таких клиентов, как Donna Karan, DKNY, Armani and Guess.

Вернувшись в Ванкувер, выступала также стилистом на съемках музыкальных клипов и дизайнером по костюмам в независимом кино. Бюджеты были небольшие, но довелось поработать с Наоми Уоттс, Марком Руффало, Лорой Дерн и другими звездами.

Наконец, в 2004 году возвратилась в Австралию, где долгое время работала стилистом в Сиднее. Среди ее клиентов – Дельта Гудрем, Данни Миноуг, Меган Гейл и другие. А не так давно переехала в Ньюкасл, где и основала журнал Façon.