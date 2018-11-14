«Потолок в «Арена-Сити» падал и раньше, текла вода» 2 14.11.2018, 8:47

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Посетители и работники ТЦ в Минске рассказали о вероятных причинах ЧП.

Днем 12 ноября в минском торговом центре «Арена-Сити» рухнул подвесной потолок. Сегодня основной вход в здание закрыт, посетителей пускают только в продуктовый супермаркет в правом крыле здания. Пока идет расследование, посетители и работники торгового центра гадают, почему гипсокартон мог упасть. Они рассказывают, что потолки в торговом центре протекают, а несколько месяцев назад обрушение было и на четвертом этаже, пишет tut.by.

Что происходит в ТЦ сейчас

«Арена-Сити» весь день 13 ноября не работал. Двери ТЦ закрыты, через стекло видно, что там ходят люди в строительных касках. Посетители подходят к дверям торгового центра и долго вчитываются в табличку на входе.

— Ну все, в столовку пойдем! — говорит компания, которая надеялась пообедать внутри.

Войти можно только в супермаркет «Простор», который работает в правом крыле здания. Потолок обрушился в левом крыле. Вход в «Простор» сегодня только со стороны переулка Тихого. Часть здания, в которой работают следователи, скрыта за высокими перегородками.

Елена — продавец мяса и колбас прямо перед входом в супермаркет.

— Услышали шум, потом крик девушки страшный. Подумали, может, кто-то подрался или витрина упала. Но потом подошла женщина и говорит: «У вас там потолок упал на девчонку». Мы говорим: «Да не может быть такого». Но потом все подтвердили. Людей начали выводить, но многие ходили, снимали на телефон, — рассказывает она.

По словам Елены, обрушился потолок над цветочным павильоном, продавец которого пострадала. Сам павильон, говорит собеседница, появился на нынешнем месте месяца два назад.

— Это место раньше не использовалось, но потом сделали павильон, потолок подвесной, поставили холодильник, повесили лампы на подвесном потолке, чтобы они освещали цветы. Может, это лампы были виноваты, не просчитали что-то, — рассуждает женщина.

Сейчас из магазина выносят мусор, который образовался после обрушения.

Следственный комитет вчера сообщал, что рухнул подвесной потолок из гипсокартона общей площадью 150 кв. м, по предварительным данным, оборвались крепления.

Что еще говорят посетители и работники

После ЧП в соцсетях некоторые посетители «Арена-Сити» стали делиться своими наблюдениями. Например, блогер Денис Блищ написал на своей странице на Facebook, что не удивлен случившемуся. Мол, живет неподалеку от торгового центра и ходит туда «чуть не каждый день». Он рассказал, что «при малейшем дожде в фойе выставляются ведра и тазы, улавливающие капли с потолка». По словам минчанина, в подземных гаражах перекрытия покрыты ржавчиной, изъедены постоянно текущей водой. В комментариях к его записи есть пользователи, которые делятся похожими воспоминаниями.

— Мы ходили в «Арену-Сити» каждый божий день с 2013 года все время учебы, потому что учились и жили рядом, — рассказала Леся, бывшая студентка Белгосуниверситета физической культуры. — Ходила туда с 2013 все годы учебы. Ведра с водой в дождливое время обычно стояли возле эскалаторов, возле банкоматов. Это все огораживали и писали объявления «Осторожно, мокро!».

Продавец мясного лотка Елена подтвердила, что проблемы с протекающим потолком в торговом центре, и правда, были.

— Но этой осенью, правда, я не видела, чтобы сильно текло, никаких тазов и ведер, по-моему, не было, — вспоминает Елена.

Алена Садырина работает в офисе компании «Аптека Групп» на четвертом этаже «Арена-Сити». Она опубликовала в своем instagram снимки с обрушением потолка, правда, другим. Оказывается, потолок в здании торгового центра рушился еще несколько месяцев назад, 15 августа 2018 года.

— Рядом с нами расположен офис компании «Такеда». Именно рядом с ними обрушился потолок, это было в августе. Снимок сделали наши сотрудники. Мы спускались на фудкорт, когда увидели, что случилось. Тогда подошли к коллегам в офис и рассказали, что случилось, чтобы они вызвали мастера. Проблему устранили быстро, — рассказала читательница.

Как отмечает минчанка, здание выглядит проблемным.

— Когда идем на работу и поднимаемся через первый этаж, то видим, как постоянно подтекает вода с крыши. И я так думаю, может, от сырости все и разваливается.

Что говорит администрация торгового центра

Руководство торгового центра «Арена-Сити» сообщило, что организует комплексную проверку здания. Отмечается, что девушке, пострадавшей во время обрушения потолка, оказали помощь в больнице, сейчас ей оказывают медпомощь амбулаторно. Администрация торгового центра готова оказать пострадавшей всю необходимую помощь в реабилитации.

— Для обеспечения безопасности посетителей и арендаторов помещений торгово-развлекательного центра администрацией торгового центра с привлечением специализированной организации проводится обследование существующих подвесных потолков на всей площади ARENAcity. По результатам обследования, проведенного экспертной лицензированной подрядной организацией, Министерством по чрезвычайным ситуациям будет принято решение о безопасной эксплуатации ТРЦ, — сообщает руководство центра. — Мы приложим максимальные усилия по восстановлению безопасного функционирования ТРЦ ARENAcity и комфортной работы всех торговых объектов.

Работу части торгового центра и паркинга временно приостановили до заключения экспертиз. Кроме супермаркета «Простор» работает в штатном режиме тренажерный зал GymExpress — эти помещения оборудованы другим типом потолка.