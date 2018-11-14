Бойкот «Жалкого» 3 Телеграм-канал «СепромПо»

14.11.2018, 12:28

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Фото: Reuters

Ведь пустышка вы сплошная, Дмитрий Анатольевич.

Лучше, когда Медведев молчит.

Как что скажет – так «отольет в граните», все невпопад, все не к месту.

Только что Медведев возбудился темой о нежелании организаторов экономического форума в швейцарском Давосе видеть там Вексельберга, Дерипаску и Костина.

И придумал наш «друг утят», для Давоса страшную угрозу – не пересмотрите свое решение, я сам туда не поеду! Устрою вам бойкот!

Дорогой наш, плюшевый премьер, кто ты такой есть? Кому ты там нужен? Кого твои угрозы испугают? Какая кому разница, будешь ты на форуме в Давосе толочь воду в ступе или нет? Что от этого изменится?

Ведь пустышка ты сплошная, Дмитрий Анатольевич.

Но, бойкот так бойкот – сиди в Москве. Пей чай с Путиным по вечерам.

Был бы поумнее, не стал бы трогать тему нежелательных в Давосе российских олигархов, не стал бы лишний раз демонстрировать, что власть и олигархи в России крепко сцеплены.

Кроме того, поехал бы в Давос и постарался бы, пообщавшись вживую с лидерами делового и политического мира, понять, что нужно сделать, чтобы вывести Россию из-под санкций, насколько перспективно продолжать упираться по Крыму, востоку Украины, отравлению Скрипалей, вмешательству в американские выборы. Рассказал бы потом Путину, что на Западе думают.

Но это все к случаю с Медведевым не подходит. Приклеилось к нему прозвище «Жалкий», и он его регулярно подтверждает. Кажется, что падать ниже уже никуда с очередной глупостью. Но наш плюшевый премьер всякий раз находит новые глубины идиотизма.

Телеграм-канал «СепромПо»