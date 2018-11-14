Тупой и еще тупее 1 Телеграм-канал "Запретное мнение"

14.11.2018, 20:57

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Что может ждать государство с подобным подбором кадров?

Министр культуры РФ с полной уверенностью и умным видом заявляет, что в честь Егора Летова нельзя ничего называть, ибо "при жизни не положено".

Генеральный директор "Роскосмоса" обещает начать испытывать ракеты "сталинскими методами".

Министр образования РФ требует ввести в школьный курс уроки православия и религиоведения, за счёт сокращения академических часов математики и русского языка;

Директор департамента молодежной политики считает, что "государство никому ничего не должно и детей рожать никого не просило".

Данный парад перлов чиновников путинской системы можно продолжать бесконечно - одно Его Величество за долгую карьеру наговорило на целый трехтомник, сопоставимый по размерам с романом "Война и Мир", но суть ясна.

Что может ждать государство с подобным подбором кадров, окромя деградации и упадка? Лишь очередной кризис и закономерный итог в виде распада на отдельные части.

Борясь с зарождением в РФ сколько-нибудь самостоятельной и независимой оппозиции, чиновники путинской системы забыли, что помимо этого, безусловно "важного и полезного" дела, должны сами готовить себе преемников.

Забыли, состарились и окончательно впали в маразм - а замены как не было, так и нет.

Сплошные охранники, полезные подхалимы-дурачки, да дети, которые проживают за границей и на историческую родину возвращаться не намерены.

В результате образовывается вакуум, когда одни не могут править в силу физического и морального истощения, а других просто нет, потому что об их подготовке никто и не подумал.

Путинскую РФ погубят не международные санкции и экономические кризисы, а жадность и алчность собственной коррумпированной и вороватой элитки, которая подобно Радже из "Золотой антилопы", все годы своего правления лишь гребла и гребла злато из казны, завалив себя им по голову и не подумав, кто же ее оттуда будет извлекать.

Телеграм-канал "Запретное мнение"