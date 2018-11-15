Сергей Лепин: Бело-красно-белый флаг – это символ моей первой взрослой победы 15.11.2018, 9:25

Он был государственным на одном из самых важных исторических этапов Беларуси.

Его часто называют пресс-секретарем Белорусского православной церкви, но на самом деле несколько секретарей находятся у него в подчинении: протоиерей Сергей Лепин - председатель Синодального информационного отдела Белорусского экзархата. Отец Сергей еще и настоятель Преображенской церкви в местечке Раков.

Сергей Лепин дал большое интервью «Радыё Свабода».

«Бело-красно-белый флаг - это символ моей первой взрослой победы»

Для меня бело-красно-белый флаг – это не только флаг моего государства на определенном историческом этапе, но и символ моей первой взрослой победы.

На самом деле удивительно, что флаг, который был государственным на определенном историческом этапе, на нелегком этапе, тем не менее на очень важном этапе существования нашего государства, запрещается... Зачем его запрещать? Что он, признан экстремистским?

Полная версия разговора – в видео.