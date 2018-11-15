Американки, одетые героиней знаменитого плаката, установили мировой рекорд 15.11.2018, 10:28

Необычный флешмоб произошел в Мичигане.

Известный плакат, нарисованный иллюстратором Норманом Роквеллом в 1943 году, был призван мотивировать женщин США времен Второй мировой войны. Впрочем, сейчас «портрет» Рози используется и как элемент поп-культуры, а порой и как мем, сообщает 120.su.

В Мичигане (США) состоялось рекордное собрание легендарных «клепальщиц». 3734 женщины собрались вместе, и все они были одеты как Рози — в синие комбинезоны и красные косынки в белый горошек. Конечно же, все они повторили фирменный жест своей героини.

Кстати, среди женщин присутствовали те, кто и впрямь работал на заводах и фабриках в военное время, а самой заслуженной Рози стала 101-летняя Стелла Хэнер. Мероприятие было проведено для того, чтобы выразить дань уважения к героическим женщинам прошлого, но не только.

Дело в том, что участницы пытаются спасти от сноса старый завод, который во время войны выпускал бомбардировщики — именно там трудилась клепальщица Роуз Уилл Монро, которая, как считается, и стала моделью для знаменитого плаката. Событие, подготовленное женщинами, не только попало в Книгу рекордов Гиннеса, оно стало символом памяти о прошлом, культурной самобытности и светлых надежд на будущее.