В Молдове разоблачили военную группировку, связанную с боевиками «ЛДНР» 1 15.11.2018, 11:19

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Молдовские спецслужбы следили за группировкой более года.

Члены разоблаченного формирования утверждали, что занимаются военно-тактическими играми, однако спецслужбы установили их связь с террористами на востоке Украины, сообщили в Службе безопасности и информации Молдовы, передает gordonua.com.

Молдовские силовики провели спецоперацию по обезвреживанию незаконного полувоенного формирования, связанного с боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». Об этом 14 ноября сообщила Служба информации и безопасности Молдовы.

Члены формирования прикрывали свою деятельность проведением военно-тактических игр.

Молдовские правоохранители следили за группировкой более года, выявляя прямые связи между ней и террористами, действующими на востоке Украины.

В ходе обысков обнаружены различные виды оружия, военная техника, боеголовки и гранатометы, включая восемь гранат Ф-1, 260 патронов калибра 5,45 мм и т.д. Также изъято самодельное взрывное устройство. Обнаружены флаги и знаки различия, используемые боевиками на Донбассе.

В спецслужбе заявили, что группировка имела жесткую иерархическую структуру, ее члены проходили идеологическую и военную подготовку.

Открыты два уголовных дела. О задержаниях участников группировки не сообщается.

В июле Служба информации и безопасности Молдовы заявила, что установлены личности 56 молдавских граждан, вступивших в ряды боевиков на Донбассе.