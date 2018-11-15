В Украине задержан снайпер, подозреваемый в расстреле Евромайдана 1 15.11.2018, 17:00

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(обновлено) Подозреваемый был снайпером спецподразделения Омега.

Правоохранители задержали и арестовали снайпера, стрелявшего в активистов Майдана в 2014 году, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет "Новое время".

По словам источника, подозреваемый был снайпером спецподразделения Омега, его уволили из правоохранительных органов в 2015 году.

"Арестован был 3 ноября, задержан за три дня до этого... уведомлен о подозрении в убийствах активистов на Евромайдане", - добавил источник.

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили информацию об аресте бывшего снайпера внутренних войск МВД, подозреваемого в убийстве активистов на улице Институтской в Киеве20 февраля 2014 во время Революции Достоинства.

Об этом со ссылкой на главу Департамента специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергея Горбатюка, передает УНИАН.

По его словам, задержанному объявили подозрение в совершении преступления по ч. 2. ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (умышленное убийство; превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Как рассказал Горбатюк, после службы во внутренних войсках подозреваемый перешел в Национальную гвардии Украины. При этом он уточнил, что когда в конце октября мужчину задержали, ряды НГУ он на то время уже покинул.

"Раньше он служил. В то время он был во внутренних войсках, затем - в Нацгвардии. А теперь - года два как уволен. Он в каком-то частном предприятии работал", - отметил Горбатюк.

Он также добавил, что прокуратура медлила с задержанием, поскольку собирала необходимую доказательную базу.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.