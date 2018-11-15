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В Британии консерваторы собирают подписи за вотум недоверия Терезе Мэй

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  • 15.11.2018, 18:09
Тереза Мэй
Фото: Jim Mattis

Такое голосование депутаты могут провести внутри партии раз в год.

Депутаты британской Консервативной партии начали сбор подписей за вотум недоверия лидеру политической силы и премьер-министру страны Терезе Мэй.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Ряд депутатов-консерваторов направили письмо в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером. Для голосования о вотуме недоверия необходимо минимум 48 писем. Сколько точно их поступило, пока неизвестно.

Политический обозреватель The Sunday Times Тим Шипман сообщил, что Тереза Мэй сегодня вечером должна встретиться с главой комитета сэром Грэмом Брэди.

Следует отметить, что голосование за недоверие депутаты могут провести внутри партии только один раз в год.


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