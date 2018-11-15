В Британии консерваторы собирают подписи за вотум недоверия Терезе Мэй

В Британии консерваторы собирают подписи за вотум недоверия Терезе Мэй1
- 15.11.2018, 18:09
Такое голосование депутаты могут провести внутри партии раз в год.
Депутаты британской Консервативной партии начали сбор подписей за вотум недоверия лидеру политической силы и премьер-министру страны Терезе Мэй.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Ряд депутатов-консерваторов направили письмо в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером. Для голосования о вотуме недоверия необходимо минимум 48 писем. Сколько точно их поступило, пока неизвестно.
My letter of no confidence in the Prime Minister. pic.twitter.com/Bind9T7ogO— Henry Smith MP 🇬🇧 (@HenrySmithUK) 15 ноября 2018 г.
Политический обозреватель The Sunday Times Тим Шипман сообщил, что Тереза Мэй сегодня вечером должна встретиться с главой комитета сэром Грэмом Брэди.
Source now saying May’s diary has been changed and that she will eat lunch in the House and then see Brady in No10— Tim Shipman (@ShippersUnbound) 15 ноября 2018 г.
Следует отметить, что голосование за недоверие депутаты могут провести внутри партии только один раз в год.