В Британии консерваторы собирают подписи за вотум недоверия Терезе Мэй 1 15.11.2018, 18:09

Тереза Мэй

Фото: Jim Mattis

Такое голосование депутаты могут провести внутри партии раз в год.

Депутаты британской Консервативной партии начали сбор подписей за вотум недоверия лидеру политической силы и премьер-министру страны Терезе Мэй.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Ряд депутатов-консерваторов направили письмо в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером. Для голосования о вотуме недоверия необходимо минимум 48 писем. Сколько точно их поступило, пока неизвестно.

My letter of no confidence in the Prime Minister. pic.twitter.com/Bind9T7ogO — Henry Smith MP 🇬🇧 (@HenrySmithUK) 15 ноября 2018 г.

Политический обозреватель The Sunday Times Тим Шипман сообщил, что Тереза Мэй сегодня вечером должна встретиться с главой комитета сэром Грэмом Брэди.

Source now saying May’s diary has been changed and that she will eat lunch in the House and then see Brady in No10 — Tim Shipman (@ShippersUnbound) 15 ноября 2018 г.

Следует отметить, что голосование за недоверие депутаты могут провести внутри партии только один раз в год.