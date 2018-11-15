Люксембург — Беларусь: туман над стадионом практически рассеялся 15.11.2018, 21:51

Матч Люксембург – Беларусь состоится сегодня в 22.45 по минскому времени.

За полтора часа до начала матча группового раунда Лиги наций Люксембург — Беларусь туман над стадионом "Жози Бертель" практически рассеялся, передает pressball.by.

Накануне туман в Люксембурге был настолько плотным, что возникли разговоры о возможном переносе игры. Однако 15 ноября погодные условия значительно улучшились.

Тем временем главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с составом на матч группового раунда Лиги наций с командой Люксембурга.

ЛЮКСЕМБУРГ: Морис — Йениш, Филиппс, Шано, Жерсон, Янс (к) — О.Тиль, К.Мартинс, Синани, Турпель — Йоахим.

БЕЛАРУСЬ: Горбунов — Шитов, Мыртынович (к), Сиваков, Володько — Маевский — Савицкий, Глеб, Драгун, Стасевич — Сарока.