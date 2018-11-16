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Польские пограничники нашли в поездах из Бреста контрабандные сигареты на $156 тысяч

  • 16.11.2018, 10:38

Завернутые в черные пакеты коробки с сигаретами перевозились со щепой.

43 тысячи пачек сигарет обнаружили польские пограничники в в железнодорожном пункте пропуска «Тересполь», сообщает Надбужанский отряд пограничной службы Польши.

Контрабанда была скрыта в двух грузовых поездах сообщением Брест — Малашевичи. Завернутые в черные пакеты коробки с сигаретами перевозились со щепой.

Рыночная стоимость контрабанды — около 156 тысяч долларов.

Составы с контрабандной продукцией направили в Малашевичи на разгрузку.


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