Инфляция в Беларуси ускоряется 1 16.11.2018, 11:20

У Нацбанка появилось очень много «подножек» на его тернистом пути.

На днях в СМИ сообщалось о замедлении роста цен в Беларуси.

Вanki24.by объясняют, что здесь не так и как инфляция ведет себя на самом деле.

По оценке Белстата потребительские цены в октябре 2018 года выросли на 0,5%. Месячная инфляция оказалась гораздо ниже, чем в сентябре (0,8%) и в октябре 2017 года (1,2%). За счет эффекта базы рост цен в годовом выражении замедлился — с 5,6% в сентябре до 4,9% в октябре.

Казалось бы, властям можно выдохнуть: их задумки по ограничению роста цен на отметке 6% выполняются. Чисто формально это так, но по сути процесса есть много возражений. На инфляцию в Беларуси сильно влияют сезонные цены на фрукты и овощи, а также цены, которые регулирует государство.

Это сильно смазывает общую картину и отдаляет ее от корректной. По указанной причине многие центробанки в других странах мира ориентируются не на сводную инфляцию, а на базовую. Базовая инфляция неплохо очищена от влияния сезонных всплесков и госрегулирования.

Октябрь 2018 года стал типичным примером месяца, когда факторы сезонности и госрегулирования сыграли на руку властям. Цены на плодоовощную продукцию нового урожая обвалились на 6,6% (к октябрю 2017 года), а административные цены выросли в годовом выражении на 8,9% против 10,8% в сентябре.

В 2017 году чиновники поднимали цены на проезд в общественном транспорте и тарифы на услуги ЖКХ, а осенью 2018-го они этого пока не сделали. Вот вам и замедление административной инфляции. Поэтому неприятные моменты у белорусов и Нацбанка еще впереди. Под новый год неминуемо вырастут тарифы на госуслуги и подскочат цены на фрукты с овощами.

Впрочем, серьезный негатив есть уже сейчас. Та самая базовая инфляция, на которую смотрят центробанки развитых стран, в октябре ускорилась до 4%. В июле она была равна 3% и вот всего за 3 месяца поднялась на целый процентный пункт.

Увеличился и рассчитываемый Нацбанком агрегированный показатель трендовой инфляции — с 3,2% до 3,8%. Направление изменения трендовой инфляции позволяет судить о движении потребительских цен в ближайшем будущем. К сожалению для жителей Беларуси на сегодня это направление твердо вверх.

Не дают поводов для оптимизма и решения властей. С подачи Комитета госконтроля в 2019 году могут подскочить цены на алкоголь и продукты. Есть угроза разгона инфляции из-за низкого урожая. Мясные и молочные продукты вырастут в цене за счет подорожания дефицитных комбикормов.

Наконец, существует опасность мощного отрицательного влияния из России. В последнее время Беларусь ввозит из РФ все больше потребительских товаров. А как известно, в начале 2019 года в России будет скачок инфляции из-за увеличения НДС. Такой скачок легко спроецируется на Беларусь благодаря импорту из РФ.