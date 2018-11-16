100 лет назад Юзеф Пилсудский оповестил мир о восстановлении Польши 16.11.2018, 16:32

Юзеф Пилсудский

Перед Польшей в 1918 году стояла задача не только защиты и утверждения независимости, но и единения.

16 ноября в Польше отмечается День дипломатической службы. Он связан с событиями 16 ноября 1918 года, передает «Радио Польша».

Тогда, после провозглашения 11 ноября независимости страны Глава государства Юзеф Пилсудский направил сообщение в разные страны мира о восстановлении польского государства. В 2009 году был установлен День дипломатической службы.

Как отметил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, перед страной в 1918 году стояла задача не только защиты и утверждения независимости, но и единения: «В то время на территории польского государства обращались разные валюты, существовала разная широта железнодорожного полотна, разные правила дорожного движения, разные правовые системы, бытовавшие в трех государствах, в которые входила прежде Польша. Унификация, проведенная на этой территории в то время, является большим и ценным достижением».

В варшавском Бельведере 16 ноября проходит дискуссия экспертов на тему дипломатии Республики Польша в 1918-1939 годах.

В эти выходные двери МИД Польши будут открыты (по предварительной записи) для всех желающих ознакомиться с работой внешнеполитического ведомства.