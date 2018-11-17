Кто теперь может купить землю под Минском? 17.11.2018, 8:18

Список населенных пунктов, в которых участки можно купить только через аукцион, сократили.

Миноблисполком определил населенные пункты, на территории которых земельные участки для строительства частных домов предоставляются по результатам аукционов либо без их проведения только гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Соответствующее решение Миноблисполкома опубликовано на Национальном правом интернет-портале.

В перечень таких населенных пунктов попадают практически все города Минской области и деревни, расположенные недалеко от райцентров. В списке нет только Стародорожского и Копыльского районов, пишет tut.by.

В Миноблисполкоме уточнили, что на участок в этих населенных пунктах могут претендовать только нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Все остальные категории граждан могут приобрести землю только с аукциона. Так же сообщили, что перечень по сравнению с прошлой редакцией сократился.

Отметим, что в Минском, Дзержинском, Логойском, Смолевичском районах землю по прежнему можно получить только нуждающимся в улучшении жилищных условий. Или же купить с аукциона: «земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов предоставляются по результатам аукционов либо без их проведения только гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий».

Кроме этого, решение Миноблисполкома от 24 октября 2018 года содержит и перечень населенных пунктов, в пределах которых земельные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества, предназначенных для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), только по результатам аукционов.