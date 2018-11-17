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Сегодня ночью белорусы смогут увидеть звездопад

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  • 17.11.2018, 8:49

Максимум метеорного потока Леониды получится наблюдать уже сегодня ночью — с 17 на 18 ноября.

По прогнозу Международной метеорной организации, в моменты пика его активность достигнет около 10−20 метеоров в час. Если повезет с погодой, звездопад будет виден и из Беларуси.

Пик потока придется на ночь с 17 на 18 ноября около 1.30. Помимо классического максимума, в этом году Земля пересечет несколько старых «пылевых троп», что позволит видеть на небе отдельные вспышки с 18 до 25 ноября.

По прогнозам, Луна взойдет во второй половине ночи и не помешает наблюдениям. Некоторое количество метеоров получится увидеть невооруженным глазом при условии ясной погоды и темного неба. «Выйдите из дома, лягте на землю и смотрите вверх, — советовал эксперт NASA Билл Кук. — И будьте готовы провести так несколько часов».

Леониды — хвост кометы 55P/Темпеля — Туттля, который возвращается к Земле каждые 33 года. Именно к Леонидам относился самый грандиозный звездопад прошлого века — в 1966 году на небе появлялись тысячи метеоров в минуту. Наиболее интенсивные вспышки происходят, когда Земля проходит через особенно густой участок потока. Однако этого не предвидится до 2033 года.


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