Какие вузы и специальности самые дорогие и самые дешевые в Беларуси? 2 17.11.2018, 8:52

2,272

17 ноября отмечается Международный день студентов.

Накануне праздника Myfin.by решил посмотреть цены на обучение в вузах страны. Смотрим, какие специальности и вузы наиболее востребованы в Беларуси и сколько стоит получить высшее образование на платной основе.

По данным Национального статистического комитета, Беларусь в предыдущем учебном году среди стран СНГ имела самый высокий показатель по количеству студентов – 315 человек на 10 тыс. человек населения. За Беларусью следовали Украина и Армения – 314 и 305 человек соответственно.

Самый востребованный вуз

Среди самых востребованных у абитуриентов вузов страны лидируют столичные университеты, на первом месте – Белорусский государственный университет. Конкурс здесь на такие популярные специальности, как, например, «международное право», составляет в последние годы 7-8 человек на место.

Самая востребованная специальность

В 2018 году самой востребованной у абитуриентов, поступающих на бюджет, была специальность «международное право».

Самая дорогая специальность

При обучении на платной основе в самом престижном и одном из самых дорогих вузов – Белгосуниверситете – самая дорогая специальность «международное право».

Цена за обучение в БГУ для студентов 1-3 курсов дневной формы обучения, по данным на 2018 год, по специальности «международное право» составляет 3,575 тыс. рублей.

Самым дешевым можно считать обучение на филологическом факультете – студенты на специальности «белорусская филология» и «русская филология» платят в БГУ 2,354 тыс. рублей.

ТОП самых дорогих вузов

В целом же БГУ среди первых в ТОПе белорусских вузов по стоимости обучения на 2018 год (данные по ценам за обучение на первом курсе).

Обучение на дневной форме для первокурсников Белорусского государственного университета стоит от 2,4 тыс. рублей до 3,6 тыс. рублей в год.

В Белорусском национальном техническом университете – от 3 тыс. до 3,3 тыс. рублей в год.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники - от 2 тыс. до 3,2 тыс. рублей в год.

В Белорусском государственном медицинском университете – в пределах 2,6 - 3,3 тыс.рублей в год.

Большинство вузов предоставляют скидки на обучение хорошо успевающим студентам.

Самые дешевые специальности и вузы

Традиционно самым дешевым остается обучение в аграрных вузах страны – от 1,3 тыс. рублей.

Так, в БГСХА (Могилевская область, г. Горки) стоимость обучения в год составляет от 1,33 тыс. до 1,7 тыс. рублей. Дешевле всего обходится здесь обучение агрономов и биотехнологов.

В Гродненском государственном аграрном вузе – обучение на дневном отделении стоит от 1,8 тыс. до 2,3 тыс. рублей.

В Минске в БГАТУ обучение дороже. С 1 сентября 2018 года была установлена стоимость обучения на дневной форме обучения для студентов 1-4 курсов на уровне 2 132 рублей.

Сколько в Беларуси студентов вузов?

В 51 вузе страны в 2017/2018 учебном году обучалось 284 тыс. студентов.

Больше всего студентов, по данным Белстата, у таких престижных вузов, как Белорусский государственный университет (23,9 тыс.), Белорусский национальный технический университет (23,2 тыс.), Белорусский государственный экономический университет (15,9 тыс.), Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (12,4 тыс.), Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (11,9 тыс.).

9 из 10 студентов страны обучается в госвузах.

В студенческой среде на 100 парней приходится 119 девушек.

По данным за 2017/2018 учебный год на дневной форме обучения в госвузах было 153,8 тыс. человек, на заочной – 110,1 тыс.

Профильные предпочтения

Вузы Беларуси ведут подготовку специалистов по 15 профилям образования и более чем 400 специальностям и направлениям специальностей.

За 10 последних лет стало больше студентов по профилям: техника и технологии, архитектура и строительство – 21,9% от общего числа студентов в 2008/2009 годах и 25,7% в 2017/2018; здравоохранение, соцзащита, физкультура, туризм и гостеприимство – 6,4% и 10,7% соответственно и др. Уменьшилось число студентов по профилям: коммуникации, право, экономика, управление – 41,3% и 31,8%соответственно; педагогика – 13,1% и 9,2% и др.

Иностранцы в основном из СНГ

В белорусских вузах в 2017/2018 учебном году обучалось 15 тыс. граждан иностранных государств (5% от общего числа студентов).

Из общего числа иностранных студентов студенты из стран СНГ составляли 69%.