Что украинский комик Зеленский будет делать со вторым местом в президентском рейтинге? 17.11.2018, 11:26

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Владимир Зеленский

Сценический образ Владимира Зеленского выходит на второе место в реальной президентской гонке.

Свои политические амбиции шоумен скрывает, но тайно готовится к роли, которую уже однажды сыграл в кино, пишет журнал «Новое Время».

Хорошие шансы

По данным социологов, на начало ноября 2018 года шоумен и комик Зеленский обогнал по популярности действующего главу государства Петра Порошенко: 11,4 % у создателя «Квартала 95» против 10,3 % у создателя Roshen.

Главному герою сериала «Слуга народа» Зеленскому осталось одолеть последнего противника - Юлию Тимошенко, которую сегодня поддерживают 20,7 % украинцев, опрошенных социологами КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг.

Среди политиков-лидеров у экс-криворожанина доля нелюбви со стороны электората минимальна: лишь 8,4% опрошенных социологами КМИС, Центра Разумкова и Рейтинга никогда не отдадут голос “слуге народа”.

У его главных оппонентов - Порошенко и Тимошенко - соответствующие показатели составляют 51 % и 27%.

Пока во втором туре Зеленский проигрывает с минимальным отставанием Леди Ю - 23 % против 26 %. Но Порошенко он разделывает под орех - 28 % против 15 %.

Если Зеленский и Тимошенко на самом деле выйдут во второй тур, высокий антирейтинг экс-премьера может погубить все ее надежды.

Даже партия Зеленского - она тоже называется «Слуга народа» и существует только на бумаге (зарегистрирована 2 декабря 2017 года) - сегодня имеет поддержку 11 %. Это второе место после «Батькивщины» с ее 22 %. Информации о членах партии нет. Сайт у нее отсутствует.

Но если эта структура есть хотя бы на бумаге, то кандидата Зеленского официально не существует.

Хочет ли Зеленский в политику?

На деле комик уже задумался о выборах. И ради них инициировал ряд консультаций с политтехнологами.

Виктор Андрусив, исполнительный директор аналитического центра Украинский институт будущего, - один из них. Он рассказал НВ, что разговаривал с Зеленским, консультировал его о политическом устройстве страны, проведении выборов и прочем подобном.

“Какие у него политические взгляды? Он не дурак, но эта сфера для него совсем незнакома, - говорит Андрусив, - Поэтому политически у него нулевой уровень, как у человека, который только начал интересоваться тем, каким образом устроена политика в стране”.

Сам Зеленский отказался говорить о своих политических планах.

Но НВ нашел еще одного известного отечественного политтехнолога, на которого шоумен сам вышел еще весной. На условиях анонимности этот эксперт рассказал, что телекомик встречался с ним и расспрашивал о том, как проводить выборы, как работать с избирателями, какие могут быть предвыборные тактики. Уже тогда у Зеленского, мол, был сформирован технический штаб, в котором заметную роль играл юрист Андрей Богдан, бывший адвокат Геннадия Корбана.

Этот же эксперт объяснил, что Коломойский, с телеканалом которого - Студией 1+1 - сотрудничает фронтмен «Квартала 95» и вся его команда, действительно заинтересован в Зеленском-кандидате.

Штаб “слуги народа” работал активно целое лето. Но все застопорилось в сентябре, когда Зеленский якобы решил не идти на выборы - против были его партнеры по бизнесу и супруга. Тогда всю свою политкоманду кварталец распустил.

Однако неделю назад, по данным политтехнолога, Зеленский имел серьезный разговор с Коломойским. Миллиардер якобы убеждал шоумена: “Смотри, какие у тебя рейтинги, с ними точно стоит попробовать”.

Зеленский, по словам источника НВ, услышал собеседника. Тем более, что у того был дополнительный, но серьезный аргумент: Коломойский должен «Кварталу» значительную сумму денег. И отдать ее бывший хозяин ПриватБанка пообещал лишь в том случае, если актер Зеленский сыграет кандидата в президенты в реальной жизни.

Получить комментарии самого комика и Коломойского по этому поводу не удалось.

«1+1» платит Зеленскому за час контента уровня «Вечернего квартала» $ 50 тыс. А в целом годовой доход «Квартала 95» и смежных проектов эксперты оценивают более чем в $ 10 млн.

Но именно Коломойский подложил ложку дегтя в бочку доходов Зеленского, задолжав тому $ 4 млн. Об этом НВ рассказал источник на медиарынке. Итог задолженности таков: целый год Зеленский производит «Вечерний квартал» за свой счет.

В «Студии 1+1» не отрицают наличие задолженности, но утверждают, что работа продолжается. “Наши отношения регулируются коммерческими соглашениями, - комментирует Марина Мельничук, руководитель группы продвижения развлекательных проектов телеканала «1+1», - У сторон нет претензий друг к другу”.

Если же взглянуть на финансовую отчетность компаний Зеленского в базе данных YouControl, то можно увидеть, что налог на прибыль в госказну им платить практически не с чего. Весь развлекательный бизнес Зеленского разбит на десять юрлиц, каждое из которых за прошлый год задекларировало либо незначительный убыток, либо небольшую прибыль. Общий годовой финансовый результат этого “холдинга” - убыток на уровне 3,2 млн грн.