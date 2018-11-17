NYT: Хейли может заменить Пенса на посту вице-президента США 17.11.2018, 15:03

Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли может стать кандидатом на пост вице-президента.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на окружение президента США. По словам источников, Дональд Трамп сомневается в лояльности действующего вице-президента Майка Пенса и задумывается о его замене.

Издание отмечает, что Хейли близка к дочери Трампа Иванке и ее мужу – старшему советнику Белого дома Джареду Кушнеру. По мнению журналистов, Хейли может помочь Трампу на выборах президента в 2020 году завоевать голоса избирательниц, которые он потерял после обвинений в сексизме.

Представитель Белого дома в разговоре с The New York Times заметил, что президент США полностью поддерживает Пенса.

В начале октября стало известно об отставке Хейли с поста постоянного представителя США при ООН. Но до конца года она продолжит выполнять свои обязанности. Трамп тогда допустил, что в будущем Хейли вернется в его администрацию, но не уточнил её возможной роли.