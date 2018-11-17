Германия вложит €6 миллиардов в искусственный интеллект 5 17.11.2018, 15:19

Правительство Германии разработало стратегию развития искусственного интеллекта до 2025 года.

Германия разработала стратегию развития искусственного интеллекта, в которую намерено вложить €6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

До 2025 года в реализацию стратегии искусственного интеллекта планируется инвестировать €3 млрд из бюджета и еще €3 млрд — привлечь от частных инвесторов.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер считает, что широкое использование искусственного интеллекта даст экономике дополнительные 1,3% роста.

Работать над созданием искусственного интеллекта Германия будет вместе с Францией.