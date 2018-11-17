Священник УПЦ МП, выступающий за автокефалию Украины: Меня называют чудаком 17.11.2018, 17:14

Митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний

Фото: bbc.com

Через пять лет автокефальная церковь Украины станет доминирующей.

Митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний (Дмитрук) заявил, что в ближайшие пять лет автокефальная церковь может стать единственной в Украине

Об этом он заявил в интервью "ВВС-Украина".

"Если так случится, что будет автокефалия, то она будет единственной церковью в Украине, как сейчас наша Украинская православная церковь так называемого Московского патриархата", - заявил он, отвечая на вопрос какая церковь в Украине будет наиболее сильной в 2023 году.

В то же время, он добавил, что УПЦ МП сильно утратит свой авторитет. "Ее (УПЦ МП) не будет как церкви. Она будет как... ну, вот пятидесятники есть, иудеи есть, католики есть, униаты есть - и она будет. Но доминирующей будет автокефальная церковь", - добавил он.

По словам Софрония, который является сторонником автокефалии, его взгляды не приносят ему никаких проблем в церкви. В то же время, его называют "чудаком", но никаких наказаний он не получал.

Также Софроний добавил, что обязательно будет участвовать в объединительном соборе, на котором образуется автокефальная церковь, а затем, возможно, и присоединится к ней.

"Я хочу, чтобы у нас в Украине церковь была более свободной, и подхожу к этому вопросу с точки зрения достоинства", - сказал митрополит.