Израильская «Меркава» против российской «Арматы»: кто победит? 2 18.11.2018, 8:59

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Фото пресс-службы ЦАХАЛа

Оба танка теоретически могут столкнуться в Сирии.

Продолжающаяся операция в Сирии является полезным эксплуатационным испытанием в боевых условиях, а также предоставляет возможность дать оценку новым образцам оружия, однако пока представляется маловероятным, что Кремль направит свой основной танк Т-14 «Армата» в эту разрушенную войной страну, пишет The National Interest (перевод – inosmi.ru).

Русские в настоящее время создают 20 прототипов этого нового танка, и они изготовят еще 100 таких новых машин для кремлевской элитной Таманской дивизии. Если Кремль разместит в Сирии некоторое количество Т-14 для эксплуатационных испытаний в реальных боевых условиях, то эти боевые машины могут столкнуться с израильскими танками «Меркава». Это произойдет в том случае, если Тель-Авив решит осуществить наземное вторжение на территорию Сирии.

Последняя израильская модель «Меркава IVм» (Merkava IVm) с системой «Ветровка» (Windbreaker) — это великолепный танк, оснащенный системой активной защиты «Трофей» (Trophy)

, боевой информационной-управляющей системой Tzayad, а также такими продвинутыми элементами выживаемости как модульная броня. Кроме того, танк «Меркава IV», скорее всего, будет и дальше совершенствоваться — возможно, он получит такие революционные характеристики как нашлемная система индикации «Железное зрение» (Iron Vision) компании «Элбит» (Elbit), которая позволит членам экипажа «наблюдать» за обстановкой вне танка с помощью нескольких внешних видеокамер, не открывая при этом люка. Эта система, позволяющая получить беспрецедентную осведомленность о внешней обстановке, была испытана в 2017 году, однако пока не ясно, когда она будет принята на вооружение, — но в любом случае это произойдет уже скоро. Израиль первым разработал подобную технологию, однако Россия тоже способна создать такого рода комплекс.

«В настоящее время дискуссия между экспертами вращается, в основном, вокруг следующих вопросов. Достаточно ли у командира танка информации о том, что происходит вокруг, если он находится внутри танка? Предоставляют ли видеокамеры и электронно-оптические приборы наведения такую же информацию, как и оптические приборы наведения на цель и наблюдения, установленные на современном поколении боевых танков? Направленный в небо взгляд дает ответ на эти вопросы: пилот истребителя Ф-35 может смотреть сквозь свой самолет с помощью нашлемного дисплея, — компьютер создает виртуальный трехмерный мир на основе видеосигналов, получаемых с многочисленных видеокамер, а затем этот сигнал направляется на оптический прибор летчика в зависимости от того, в какую сторону направлен его взгляд, — подчеркивает капитан Штефан Бюлер (Stefan Bühler), дипломированный инженер, выпускник Технического университета, эксперт Центра по обезвреживанию боеприпасов и мин вооруженных сил Швейцарии и командир танковой роты 12/1. — Применение разработанного израильской компанией „Элбит" комплекса „Железное зрение" для использования в бронированных машинах, позволит командиру танка Т-14 увидеть больше, чем командиру боевого танка с обитаемой башней».

Если сравнивать Т-14 с израильским танком, то следует отметить наличие у него современных систем защиты, — возможно, они в некотором отношении являются более продвинутыми, чем у «Меркавы», — и кроме того, его башня является необитаемой. Русский танк также обладает великолепной мобильностью, а еще он быстрее и намного маневреннее, чем огромная израильская машина, которая весит 65 тонн и имеет двигатель мощностью 1500 лошадиных сил.

«Двигатель танка Т-14 имеет такую же мощность, как двигатель „Леопарда 2" или танка „М1 Абрамс", однако боевой вес русской машины составляет 48 тонн, то есть он на 20% легче, и в результате у него такие показатели удельной мощности — 31,3 лошадиные силы на тонну (22,9 киловатт на тонну). Если сравнивать его с западными танками (24 лошадиные силы на тонну или 17,6 киловатт на тонну), то следует сказать, что российский Т-14 исключительно мобилен, — отметил Бюлер. — У танка Т-14 в его нынешней версии гусеницы уже, чем у „Леопарда 2" и у „М1 Абрамса", однако его боевой вес значительно меньше, поэтому широкие гусеницы не являются для него абсолютно необходимыми. Его удельное давление на грунт будет примерно таким же, как и у западных конкурентов».

С учетом наличия у танка Т-14 активной защиты, динамической защиты и пассивной многослойной брони, он, судя по всему, обеспечивает лучшую защиту экипажа, чем «Меркава», который по показателям выживаемости превосходит «Леопард 2» и «Абрамс». Бюлер считает, что необитаемая башня «Арматы» обеспечивает больше шансов для выживания, чем обитаемые башни. «С учетом сказанного, следует признать, что „Армата" в целом обеспечивает более высокий уровень защиты для экипажа, чем его западные конкуренты, несмотря на своей значительно меньший боевой вес», — отметил Бюлер.

Что касается датчиков и осведомленности об окружающей обстановке, то израильский танк, несомненно, имеет значительное преимущество по сравнению с российским Т-14. Однако, по мнению Штефана Бюлера, сенсоры являются проблемой для всех танков. «В сравнении со старыми оптическими системами, видеокамеры и электрооптические приборы не в большей и не в меньшей мере являются уязвимыми для вражеского огня, и, кроме того, они не застрахованы от поломки. Оптика является и продолжит оставаться ахиллесовой пятой боевых танков, включая Т-14», — подчеркнул Бюлер.

Недостатком необитаемой башни «Арматы» является ограниченная осведомленность экипажа об окружающей обстановке. Командир танка не может высунуть голову для того, чтобы больше увидеть. Эта проблема может быть решена с помощью таких систем, как «Железное зрение», однако пока не ясно, обладают ли русские подобными технологиями. Несомненно, на нынешней версии Т-14 таких систем нет, однако, как считает Бюлер, они могут появиться через некоторое время. Значительно большая осведомленность об окружающей обстановке, предоставляемая системой «Железное зрение», обеспечит опытным израильским экипажам решающее преимущество над Т-14, а также над любыми другими российскими танками, и так будет до тех пор, пока Москва сама не разработает подобные системы. В условиях танкового боя почти всегда побеждает тот экипаж, который первым замечает противника.