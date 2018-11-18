Фотофакт: Зенон Позняк заложил традицию борьбы за Куропаты 18.11.2018, 9:09

Зенон Позняк

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В 1988 году прошло первое шествие к урочищу.

На фото, опубликованном журналом https://bolshoi.by/lifeshot/kuropaty-2/), запечатлены участники мирной акции и Зенон Позняк.

1. В 1988 году начались первые расследования по «делу Куропат»: в этом лесном урочище были найдены братские могилы расстрелянных в 1930-е годы жертв сталинских репрессий. Все исследователи сошлись во мнении, что в этом месте сотрудники НКВД до начала Второй мировой войны расправлялись с репрессированными представителями беларуской культурной элиты. Правда, в различных источниках указывается разное количество похороненных.

2. В том же году в День поминовения мертвых — Деды — прошло первое шествие от часового завода «Луч» до урочища Куропаты (позже маршрут стал традиционным, как и дата проведения шествия). Хотя изначально день был выбран не только как дань славянским традициям в части уважения предков. Дело в том, что в ночь с 29 на 30 октября 1937 года, накануне «восеньскіх Дзядоў», случился один из самых кровавых эпизодов сталинских репрессий, впоследствии получивший название «Ночь расстрелянных поэтов».

3. Осенью 1988 года активисты Алесь Беляцкий и Анатолий Сыс подали заявку в горисполком на проведение мирной акции памяти. Горисполком сначала одобрил заявку, но потом резко поменял решение, обосновав это тем, что день поминовения накладывается на празднование 60-летия комсомола. Несмотря на запрет, активисты распространяли по городу листовки, но самую действенную рекламу им сделали все же власти, когда по телевидению и радио зазвучали призывы не участвовать в несанкционированном мероприятии.

4. Для препятствия акции 30 октября было приостановлено движение общественного транспорта в сторону Зеленого Луга, закрыты станции метро, толпы людей шли пешком к Куропатам из центра города. Там их уже ждали отряды милиции и внутренних войск, спецмашины и водометы. Акция поминовения превратилась в акцию протеста, силовики избивали участников, применяли слезоточивый газ, паковали митингующих в автозаки.

5. В 1989 году акция стала еще более многочисленной. Тысячи людей во главе с Зеноном Позняком пришли к Куропатам и установили семиметровый «Крыж пакуты» — символ страданий беларуского народа. Этот крест был уничтожен вандалами в 2007 году, но на могилах постоянно появляются новые кресты. В 90-е годы возникла традиция проведения акции нового формата: добровольцы собираются в Куропатах, чтобы привести урочище в порядок, убрать мусор и установить кресты, сделанные на средства из пожертвований.

6. В начале 2000-х в Куропатах случилось еще одно резонансное противостояние: строительство участка МКАД должно было проходить прямо через урочище. Активисты организовали круглосуточное дежурство, чтобы место памяти не разровняли свежим асфальтом. Все это снова вылилось в столкновения с ОМОНом, но в итоге дорогу все же договорились проложить чуть поодаль. Попадавшиеся в ходе строительства человеческие кости были перезахоронены.