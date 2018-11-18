В Мурманске умер рабочий, пострадавший при ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» 18.11.2018, 11:37

Еще одного человека спасатели так и не нашли в океане.

В Мурманске в ночь на воскресенье умер мужчина, пострадавший при аварии на плавучем доке ПД-50, где шел ремонт «Адмирала Кузнецова». Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня ночью после резкого ухудшения состояния скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент. Ранее его состояние оценивалось как стабильно тяжелое», — рассказали в правительстве.

Минобороны заключило контракт с Центром судоремонта «Звездочка» на восстановление технической готовности с отдельными модернизационными работами тяжелого авианесущего крейсера. Согласно контракту, срок завершения обязательств — четвертый квартал 2022 года. Однако 30 октября на крупнейшем плавучем доке ПД-50 произошла авария, в результате которой несколько рабочих пострадали, один серьезно. Еще один пропал безвести, его ищут одораторы.

На палубу «Кузнецова» упал 70-тонный башенный кран дока. В результате произошедшего пострадали четыре человека, трое из них были доставлены в больницу с переохлаждением (они попали в воды Кольского залива), у одного из них диагностировали травму брюшной полости.