В Дагестане застрелили сотрудника Росгвардии 18.11.2018, 13:28

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Фото: Коньков Сергей

Инцидент произошел ночью в Махачкале.

В Махачкале застрелили сотрудника Росгвардии, который пытался предотвратить драку у входа в одно из городских кафе, сообщает МИА «Россия сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства в республике Дагестан, передает Сноб.

В ночь с 17 на 18 ноября в одном из кафе Махачкалы росгвардеец попытался пресечь драку. Тогда один из участников конфликта начал стрелять. Сотрудник Росгвардии открыл ответный огонь и ранил нападавшего, а также сам получил смертельные ранения. Отмечается, что он находился у кафе во внеслужебное время.

Что еще известно:

По данным источника «Интерфакса», ранения также получил один из посетителей кафе. Сейчас он находится в реанимации Республиканского ортопедо-травматологического центра и его допрашивают следователи.

По словам другого собеседника агентства, стрелявший — чемпион мира по рукопашному бою. Следствие установило его личность и ведет его поиски. Его имя официально не называется. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.