Чудеса земли белорусской: Борисовские круги на полях 2 18.11.2018, 16:31

1,680

ФОто: litvin.pl

Впервые эти чудеса земли увидели 17 мая 2009 года.

Мир привык к тому, что внимание инопланетян ограничивается кругами на полях с кукурузой. Но однажды всех людей ошеломили новости из Борисова: пиктограмма появилась на поле, где выращивали разновидность тритикале, пишет litvin.pl.

Местность, на которой появились круги, расположена в северной части города, рядом с Гормолзаводом. Тритикале растут на крутом склоне, который спускаясь, придерживается восточной стороны к течению реки Сха, представляющей собой ответвление Березины. Находясь на дороге или соседних холмах ее трудно заметить и детально разглядеть, но зато с окон соседних многоэтажек открывается просто невероятный обзор всей пиктограммы.

Впервые эти чудеса земли увидели 17 мая 2009 года. Пиктограмма была построена согласно всем «инопланетным правилам»: стебли растений были уложены по часовой стрелке, образуя круг с диаметром около 20 метров, от которого в разные стороны шли четыре линии, оканчивающиеся кругами меньшего размера. Основной круг оказался немного эксцентричным: ось С-Ю показала, что диаметр круга составляет 21 м, ось В-3 дала другие результаты – 20,2 м. Своеобразные линии были представлены в виде коридорчиков, уходящих на четыре стороны света. Растения в них уложены по направлению от центрального круга к маленьким, высота стеблей в этих коридорчиках не превышала 90-100 см.

Местные жители, ожидая возвращения НЛО, организовали, круглосуточное наблюдение за этим полем. Но инопланетный корабль так и не вернулся.

18 мая – в прямом эфире местного телевизионного канала «Скиф» был выпущен сюжет о Борисовские кругах. 20 мая – журналисты канала «Лад» сообщили о происшествии исследователям сообщества «Уфоком», куда они прибыли 21 числа.

Они собрали максимум возможной информации о столь внезапно возникших кругах: взяли образцы почвы внутри пиктограммы и за ее пределами, провели визуальный осмотр, замерили уровень радиации внутри и за пределами фигур, выяснили координаты пиктограммы, зафиксировали в фото и видео материалах состояние растений, и характер их повреждений. Все данные тщательно анализировали и сделали невероятные выводы: никаких аномальных влияний не обнаружено (радиация, микроволновое излучение, необычные электромагнитные волны). Но даже результаты всех анализов признали тот факт, что согнуть тритикале, таким образом, в каком виде их застали исследователи, человек не способен.

Их первоначальный вид сохранить не удалось. От того момента, когда чудеса земли увидел первый человек, и до прибытия исследователей к таинственным кругам, на этом месте уже побывала толпа людей, включая детей из рядом расположенной школы. В результате края пиктограммы потеряли свою четкую форму, а растения внутри нее оказались настолько избитыми ногами прохожих, что отличить начальные повреждения и последующие просто не представлялось возможным.

Поэтому, по результатам проведенных испытаний нельзя сделать конкретных выводов о том, имеют Борисовские круги 2009 года аномальную природу или человеческую. Похожая ситуация была с россонской пиктограммой 2000 года: с одной стороны нашли авторов, которые признались в подделке аномальных фигур, а с другой – исследователи центра Прометей обнаружили множество фактов, подтверждающих отсутствие человеческого влияния в создании пиктограммы.

Новостной архив уфологического комитета 22.05.2009 года содержит следующую информацию:

Круги на полях в Борисове

21 числа представители сообщества «Уфоком» экстренно выехали на территорию Борисова, в пределах которого расположены круги неизвестного происхождения. Теории о шалостях школьников, грибников, травяных кругах отпали практически сразу после прибытия. Впервые за долгий промежуток времени в Беларуси снова из ниоткуда возникли классические круги на полях.

На данный момент еще рано утверждать о том, что причиной их появления стали неопознанные летающие объекты, или человеческий фактор. Тем более, мы прибыли на место происшествия только тогда, когда они уже были сильно подпорчены местными жителями. Точно известно лишь то, что они появились в ночь с 16 на 17 число. Собраны образцы почвы и растений для лабораторных исследований, результаты которых будут сообщены в дальнейшем.