Европейские производители оценили масштабы грушевой «санкционки» через Беларусь 18.11.2018, 18:31

Москва неоднократно подозревала Минск в поставках грушевой «санкционки».

Компании из Бельгии и Нидерландов последние годы продолжали поставлять груши в Россию, обходя наложенные санкции, сообщает телекомпания RTBF со ссылкой на опрос, который провела газета De Volkskrant. По предварительным оценкам, каждый год они отправляли в Россию около 70 тыс. т фруктов общей стоимостью около € 56 млн, передает РБК.

Издание указывает, что производители из Бенилюкса переправляют груши в Россию через Беларусь и Литву, предъявляя сертификаты, из которых следует, что фрукты выращены за пределами ЕС. Документы они приобретают у коррумпированных органов здравоохранения в странах Африки.

Телеканал утверждает, что благодаря этим махинациям бельгийцам и голландцам удается продавать в Россию около половины того объема, который шел туда до введения антисанкций.

Российское продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году в ответ на санкции Евросоюза, предусматривает полный запрет на ввоз в страну фруктов и ягод из ЕС, Норвегии, Исландии и ряда других стран.

Вопрос о грушах обсуждался в феврале на встрече вице-премьера Бельгии Дидье Рейндерса и Дмитрия Рогозина, который тогда был заместителем председателя правительства России. Рейндерс тогда заявил, что россияне должны иметь доступ к бельгийским яблокам и грушам. Рогозин в ответ заявил, что Москва заинтересована в комфорте и защищенности своих предпринимателей, работающих в Бельгии.

Москва неоднократно подозревала Минск в поставках грушевой "санкционки", отмечая рост поставок из Беларуси в Россию свежих груш, выращенных по документам в Азии и Тропической Африке. К примеру, в 2015 году по сравнению с 2013 годом импорт груш в Беларусь увеличился с 33 до 175 тысяч тонн, при этом доля груш, поступающих из стран Европейского союза, снизилась с 95 до 10%. За это же время экспорт груш из Беларуси в Россию увеличился более чем в 7 раз — с 22 до 159 тысяч тонн. В 2016 году 75% груш, поставляемых через Беларусь в Россию, согласно документам, имели азиатское или африканское происхождение.

В 2016—2017 годах Беларусь поставляла в Россию более 90 тыс. тонн груш в год на сумму около 15 млн долларов. Импорт груш в Беларусь был в эти годы на уровне 145 тысяч тонн на сумму 125 млн долларов в 2017 году (+5,5% к 2016-му).