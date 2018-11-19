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Ушел из жизни Владимир Журавель

  • 19.11.2018, 8:00
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Знаменитый тренер умер на 48-м году жизни.

На 48-м году после тяжелой и продолжительной болезни умер белорусский тренер Владимир Журавель, сообщает pressball.by.

Последнее место работы рулевого — карагандинский "Шахтер". Журавель возглавил казахстанскую команду в январе 2018 года, однако уже в июле покинул клуб. С тех пор никуда не устраивался.

До этого Журавель возглавлял брестское "Динамо", "Гомель", минское "Динамо" и солигорский "Шахтер". С 2010 по 2013 годы четырежды подряд брал с горняками серебро чемпионата Беларуси. В 2014-м повторил успех пятый раз — уже с минским "Динамо". А в 2017-м привез в Брест Кубок Беларуси.

Большую часть игровой карьеры Журавель провел в минском "Динамо", с котором шесть раз становился чемпионом Беларуси, а также дважды выигрывал Кубок Беларуси.

Редакция Charter97.org приносит соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.


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