Россия завела новое уголовное дело на Уильяма Браудера 3 19.11.2018, 11:39

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Уильям Браудер

Фото: AFP

Прокуратура РФ угрожает арестом британскому финансисту.

Против британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в РФ завели еще одно уголовное дело — о «создании преступного сообщества», сообщил помощник генпрокурора РФ Николай Атмоньев, передает корреспондент «Дождя» .

Дело завели по статье 210 УК РФ. Российскую прокуратуру также заинтересовал также ряд смертей предполагаемых соучастников Браудера. Речь идет об Октае Гасанова, Валерии Курочкине, Сергее Коробейникове и Сергее Магнитском.

«У части лиц были признаки отравления химическими веществами, которые могли вызвать острую сердечно-печеночную недостаточность», — сообщили в прокуратуре. По факту смерти Гасанова, Курочкина, Корабейникова и Магнитского ведется расследование, одна из предполагаемых версий — убийство.

«Версия об отравлении Магнитского именно Браудером подтверждается и журналистом Олегом Лурье, который содержался с ним в одной из камер», — сказал представитель прокуратуры Александр Куренной.

Он добавил, что в ближайшее время Браудера «объявят в международный розыск, его имущество арестуют».

Уильям Браудер – сооснователь фонда Hermitage Capital и много инвестировал в Россию в 90-е годы. Также он инициатор нескольких судебных дел в отношении российских монополий, ущемлявших права инвесторов, и главный инициатор и лоббист «Акта Магнитского» в США и других странах.

«Акт Магнитского» появился после того, как юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в России по сфабрикованному делу об уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО из-за того, что ему не оказывалась медицинская помощь. Акт запрещает въезд в страну высокопоставленным представителям российских силовых структур, причастным к смерти Магнитского, и налагает арест на их активы. Позже закон был расширен на более широкий круг лиц, замешанных в коррупции и нарушении прав человека.

В декабре прошлого года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы. Его признали «виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей». Это уже второй приговор российского суда против Браудера, вынесенный заочно.