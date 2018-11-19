Леонид Кулаков: Пусть бандиты в мантиях не спрашивают, доверяю ли я cуду 4 19.11.2018, 12:19

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Леонид Кулаков

Cуд отказал активисту «Европейской Беларуси» в иске против Златы Савостовой.

Зампредседателя суда Фрунзенского района Юлия Близнюк только что отказала активисту гражданской кампании "Европейская Беларусь" Леониду Кулакову в возбуждении уголовного дела в отношении Златы Савостовой, совершившей наезд на него во время акции возле ресторана в Куропатах 27 июня. Представитель прокуратуры Оксана Сакович после процесса добавила: "Сам виноват - нечего под машины бросаться", cообщает Telegram-канал "Баста".

- Пусть больше у меня бандиты в мантиях не спрашивают перед процессом, доверяю ли я суду. Власти фактически дают добро уголовным элементам на самосуд над активистами.

Представитель прокуратуры так и не ответила на вопрос, имеют ли право водители сбивать пешеходов и покидать место ДТП.

В моем деле были фальсифицированы результаты судмедэкспертизы, подозреваю, что была дана соответствующая команда. Суд отказался вызвать в качестве свидетелей врачей, которые ставили диагноз о переломе руки, судмедэксперта. Никто мне так и не пояснил, из-за чего я носил гипс и полгода хожу с больной рукой.

Судей и прокуроров, которые выносят такие решения, после смены власти будут судить как соучастников преступлений против народа, - заявил Леонид Кулаков после процесса.