Уильям Браудер: Я ударил Кремль в самый нерв 2 19.11.2018, 15:21

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Уильям Браудер

Россия всерьез опасается расширения «акта Магнитского».

Бизнесмен Уильям Браудер заявил, что своей инициативой создать "списки Магнитского" он ударил Кремль "в самый нерв".

Так он прокомментировал озвученные в РФ подозрения о якобы причастности его в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, сообщает "Гордон".

"Накануне принятия Интерполом решения о том, стоит ли российскому чиновнику возглавить эту организацию, российская прокуратура проводит большую пресс-конференцию, посвященную мне и тому, как они будут разыскивать меня по всему миру. Актом Магнитского я действительно ударил в самый нерв", – написал Браудер в своем Twitter.

On the eve of Interpol deciding whether a Russian official should be president of Interpol, the Russian prosecutor’s office holds a huge press conference about me and how they will chase me down anywhere in the world. I really struck a nerve with the Magnitsky Act https://t.co/CRzSGvw38B — Bill Browder (@Billbrowder) 19 ноября 2018 г.

Он напомнил, что 20 ноября правительство Нидерландов приглашает в Гаагу представителей государств – членов Евросоюза, чтобы предложить введение более широкого "акта Магнитского".

"Накануне этого российское правительство обвинило меня в смерти Магнитского", – подчеркнул бизнесмен.