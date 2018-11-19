Уильям Браудер: Я ударил Кремль в самый нерв

Уильям Браудер: Я ударил Кремль в самый нерв2
- 19.11.2018, 15:21
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Россия всерьез опасается расширения «акта Магнитского».
Бизнесмен Уильям Браудер заявил, что своей инициативой создать "списки Магнитского" он ударил Кремль "в самый нерв".
Так он прокомментировал озвученные в РФ подозрения о якобы причастности его в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, сообщает "Гордон".
"Накануне принятия Интерполом решения о том, стоит ли российскому чиновнику возглавить эту организацию, российская прокуратура проводит большую пресс-конференцию, посвященную мне и тому, как они будут разыскивать меня по всему миру. Актом Магнитского я действительно ударил в самый нерв", – написал Браудер в своем Twitter.
On the eve of Interpol deciding whether a Russian official should be president of Interpol, the Russian prosecutor’s office holds a huge press conference about me and how they will chase me down anywhere in the world. I really struck a nerve with the Magnitsky Act https://t.co/CRzSGvw38B— Bill Browder (@Billbrowder) 19 ноября 2018 г.
Он напомнил, что 20 ноября правительство Нидерландов приглашает в Гаагу представителей государств – членов Евросоюза, чтобы предложить введение более широкого "акта Магнитского".
"Накануне этого российское правительство обвинило меня в смерти Магнитского", – подчеркнул бизнесмен.
Tomorrow the Dutch government will be inviting all EU member states to The Hague to propose an EU wide Magnitsky Act. In advance of that, the Russian government today has accused me of murdering Sergei Magnitsky. Kafkaeske to say the least https://t.co/oHjfUJlFTR— Bill Browder (@Billbrowder) 19 ноября 2018 г.