«Адмирал Кузнецов» и восстание машин 7 2.11.2018, 9:47

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В путинские годы в РФ происходит нечто, похожее на сюжет третьего «Терминатора».

Оказывается, кран, упавший на «Кузю» - авианосец «Адмирал Кузнецов» все еще лежит, словно рухнувший египетский гранитный обелиск, на поврежденной палубе «Кузи», пишет телеграм-канал «Серпом По».

Как всегда, бравурные сообщения начальников в стиле «все хорошо, прекрасная маркиза», «сроки ремонта не будут нарушены», сейчас быстро разберемся - действительности не соответствуют. До сих пор кумекают, как этот кран получше с «Кузи» снять.

Это прямо, не корабль, а какое-то горе луковое. Он вызывает жалость во всем, начиная с облака густого черного дыма, который отмечает его присутствие. Не должен грозный боевой корабль вызывать жалость, но никчемный «Кузя» только это чувство и вызывает.

И против него, в путинские годы, натурально, происходит какое-то «восстание машин», воспетое в третьем «Терминаторе».

В 2004-м на палубу «Кузи» рухнул Су-25. Самолет списали. В 2005-м при посадке в Атлантике Су-33 оборвался трос, и самолет нырнул рыбкой в океан, утонул, с миром покоится на глубине 1100 метров. В 2009-м пожар – один человек погиб. В 2016-м – во время эпического «дымного марша» к берегам Сирии разбился Миг-29 и, опять из-за обрыва троса, нырнул в море и утонул еще один Су-33. Видимо, чтобы первому утопленнику на дне морском не было скучно.

Просто какой-то могильщик авиации этот «Кузя».

И, наконец, происшествие 30 октября с гигантским плавучим доком ПД-50, который затонул, предварительно уронив на палубу «Кузи» 70-тонный башенный кран.

Кстати, для ностальгирующих патриотов СССР, считающих, что Союз, помимо «вкусного пломбира» обладал невероятно мощной судостроительной промышленностью, сообщаем, что ПД-50 был построен в 1980-м году в Швеции. Сами построить не сумели.

Читаешь про мытарства «Кузи» и думаешь, что лучше его списать – отправить на пенсию, чем так с ним мучиться. Несчастливый он, какой-то.