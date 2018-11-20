Уильям Браудер: Весь мир смеется над обвинениями РФ 6 20.11.2018, 10:38

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Уильям Браудер

Фото: AFP

Всем хорошо известно, кто убил Сергея Магнитского.

Генпрокуратура России заподозрила главу британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в смерти юриста его фонда Сергея Магнитского.

С Уильямом Браудером беседовала ведущая новостей Русской службы Би-би-си Оксана Вождаева.

Уильям Браудер: Я связываю это дело с предстоящей завтра встречей в Гааге, чтобы обсудить европейский вариант акта Магнитского. Остановку этого акта [российский президент Владимир] Путин сделал своим приоритетом во внешней политике, и думаю, это его эмоциональная реакция на невозможность это остановить. Кроме того, Интерпол решает, назначить ли своим главой россиянина.

- Это только эмоции, или это как-то может повлиять на дискуссию в ЕС?

- Тут есть один интересный аспект, что правительство Голландии боялось ставить имя Магнитского на это предложение. Это то, чего очень хотел Владимир Путин. Так что в какой-то степени ему удается добиваться успехов в мелочах, но не в целом.

- А почему вы также связываете происходящее с Интерполом?

- Дело в том, что Россия уже давно пытается использовать Интерпол, чтобы меня арестовать. Эта организация уже шесть раз отклоняла требования России, поскольку посчитала их незаконными и политически мотивированными. И сейчас Россия обращается туда в седьмой раз.

И, несмотря на то, что они очевидно злоупотребляли системой Интерпола, они в то же самое время пытаются поставить своего человека во главу этой организации. Если и есть хотя бы одна причина не назначить главой Интерпола россиянина, то эта причина - дело против меня.

Если глава Интерпола - российский полицейский, который несет ответственность за предыдущие злоупотребления системой Интерпола, то это фактически означает, что мы получаем преступника во главе организации, которая борется с преступностью.

Я не езжу в страны, где могу быть потенциально арестован по российскому ордеру. Но это все ставит Интерпол в крайне неловкое положение, потому что Интерпол должен бороться с преступностью, а не способствовать ей.

Меня пытались арестовать множество раз. Это уже седьмая попытка. Так, меня арестовали в Мадриде в мае по российскому ордеру Интерпола. Меня также задержали в Женеве по подобному ордеру. В этой ситуации нет ничего нового.

Но в результате в Интерполе могут задуматься, хотят ли они, чтобы Россия имела такое влияние в этой организации. И я думаю, что люди в странах, где есть верховенство закона, очень негативно к этому отнесутся.

- Российская прокуратура обвинила вас в отмывании денег в нескольких странах. Что вы можете сказать по этому поводу?

- В последние девять лет мы искали деньги, пропажу которых обнаружил Сергей Магнитский. И мы выяснили, куда ушли все эти деньги, и теперь работаем с 16 различными правоохранительными органами, ведем криминальные расследования по этим делам.

Что касается обвинений в отмывании денег, то обвинять меня в этом в то время, когда сами они украли деньги, - просто абсурдно. Примерно то же, что обвинять украинцев в крушении MH17. Абсолютный нонсенс - обвинение в адрес жертвы.

Обвинения в том, что я могу быть причастен к убийству Сергея Магнитского, просто абсурдны и смешны.

Но что здесь важно. Девять лет российские правоохранительные органы отказывались признать, что Магнитский был убит. И то, что они теперь говорят, что он все-таки был убит, имеет большое значение. Кто убил Сергея Магнитского?

Мы знаем, кто его убил. У нас есть доказательства, что девять охранников избили его в тюрьме резиновыми дубинками. У нас также есть доказательства, что он долго не получал медицинскую помощь. Эти заявления, как игры детей в детском саду.

Я думаю, весь мир смеется над этими обвинениями.