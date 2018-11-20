«Белорусы проголосуют против режима Лукашенко ногами» 8 20.11.2018, 15:11

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В регионах появляется все больше поводов для недовольства.

Об этом активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо рассказал сайту Charter97.org, комментируя очередное урезание лимитов на ввоз товаров из-за границы:

- Знаете, урезание лимитов — это сейчас очень болезненная тема для жителей Бреста. Могу сказать, что наши люди еще до конца не верят в ужесточение этих лимитов. Они надеятся, что все обойдется, а на самом деле ведь ситуация очень сложная.

Наши власти вместе с пограничниками пускают пыль в глаза и заявляют, что «простых людей это не коснется». Смешно.

Ситуация выглядит так, что брестчане возят из Польши бытовую технику, которая намного более качественная, чем та, которую предлагают наши магазины. Во-вторых, польские товары вообще намного дешевле. Так что, урезание лимитов может ударить по тем, кто, например, строит дома. Ведь из Польши везут и элементы отопление, и стройматериалы. В общем, урезание лимитов на ввоз товаров из-за границы - удар по простым людям.

Живущие в Бресте знаю, какой контрабандой занимаются сами власти. Сколько фур с теми же польскими яблоками везут в Беларусь, а потом они становятся нашими и едут дальше контрабандой. Таким образом отмываются сотни миллионов долларов каждый год.

Мне, кстати, просто смешно, что власти считают, будто белорусы сразу побегут в магазины за отечественными товарами. Все равно люди будут искать другие способы провести строительные материалы или бытовую технику через границу.

Отдельно отмечу, настроение у людей такое: если вы не хотите, чтобы мы покупали европейскую технику там и привозили сюда, то мы сами поедем туда, только уже насовсем. То есть, вопрос уже стоит таким образом, что белорусы могут проголосовать ногами и не просто уехать на подработку в ЕС, а на постоянное проживание. В общем, в Бресте очень остро стоит идея проголосовать против режима Лукашенко ногами.

- С 1 января вводят новые лимиты и начинает работать декрет о «тунеядцах». Подогреет ли это протестные настроения белорусов?

- Очевидно, что протестный настрой будет только возрастать. Особенно, когда вырастет коммуналка. Возмутительно, что у простых людей хотят отобрать последнее! А ведь если ты не будет средств заплатить коммуналку, то могут выселить из жилья и отобрать детей!

Люди задумываются об этом и скоро будет не просто социальный протест, а настоящий социальным взрыв, который ударит по власти Лукашенко.

Скажу так, другого выхода, как выходить на улицы протестовать, просто нет.