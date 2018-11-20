Василий Шлындиков: Найдется способ обойти абсурдный декрет Лукашенко 58 20.11.2018, 9:37

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Экономический эффект от декрета о «тунеядцах» будет нулевой.

К 1 декабря в Беларуси создадут базу данных «не занятых в экономике», а с 1 января «тунеядцам» начнут начислять 100%-ю оплату за коммуналку. При этом белорусы, которые работают или учатся за границей, в списки «тунеядцев» попадают автоматически.

Ситуацию с декретом Лукашенко №1 для сайта Charter97.org комментирует экс-глава концерна «Амкодор», экономист и реформатор Василий Шлындиков:

- Сомневаюсь, будет ли какой-то результат от этого декрета Лукашенко. Экономические законы сильнее его желаний. Что делать, если в стране действительно нет никакой работы и люди вынуждены уезжать на заработки за границу? Декретами этого не исправишь, да и цели такой, думаю, не ставилось.

Власти полагают: если для безработных ввести 100%-ю оплату за коммуналку, то все бросятся искать работу, и причем именно в Беларуси. Что ж, пусть попробуют. Думаю, эффект будет обратный: вместо этого люди начнут искать способы обойти этот декрет.

Кроме того, мы движемся к тому, что скоро все будут платить за коммуналку «по полной». Так что, экономический эффект от декрета о «тунеядцах», скорее всего, будет нулевой.

- Но по всей стране уже идет масштабная компания. Списки «тунеядцев», по плану властей, должны быть готовы к 1 декабря. Как вы прокомментируете сам факт составления подобных списков?

- Подобные списки – это, без сомнения, нарушение права на сохранность личной информации. Но кто будет обращать внимание на подобные «мелочи»?

Вся эти идея не выдерживает критики с моральной точки зрения. Лукашенко хочет пополнить свой бюджет за счет обездоленных людей.

Допустим, что к 1 декабря комиссии составят списки «тунеядцев» в районах и деревнях. Что там возьмешь с бедного деревенского пьяницы? Ничего. И где он будет работать, если там работы нет по определению?

Надо менять режим, менять экономическую систему в стране: чтобы люди зарабатывали, богатели – как в той же Польше или Балтии. Трудно себе представить, чтобы в Польше кто-то из политиков предложил подобные законы или указы по отношению к безработным.

Представьте, если бы в Беларуси безработным начали платить такое пособие, как в Польше – чтобы его в течение месяца хватало на нормальное питание и вообще на жизнь. Ведь это гораздо больше, чем наши власти взыщут с людей при помощи «тунеядского» декрета. В эту строну они работать неспособны, слишком сложно, а «отобрать и поделить» - пожалуйста.

Когда нет нормальной экономики, тогда остается придумывать декреты о «тунеядцах».

- Может быть, у декрета тогда есть какая-то иная цель, не экономическая?

- Сложно сказать, что творилось в голове Лукашенко, когда он подписывал этот декрет. Знаете, мне это напоминает советский закон о яблонях. Тем, кто высаживал на своем дворе яблони – надо было платить абсурдный налог. И знаете, какой был результат? Помню эту картину своего детства: все яблони вырубили – и просто не стало яблок. Поверьте, сейчас будет что-то похожее.

Своим декретом о «тунеядцах» Лукашенко возрождает закон СССР о яблонях. При этом власти рассуждают, что сейчас в магазинах нет белорусских яблок. Но ведь это закономерный результат многолетних, так сказать, усилий. Также когда-нибудь проявит себя и декрет о «тунеядцах».

Его можно критиковать с разных сторон, но вывод один: надо создавать нормальную экономику, иначе никакие ухищрения не помогут.

- Работающие за границей белорусы должны присылать данные о месте работы и копию контракта. Если бы кто-то потребовал подобное у рабочих «Амкодора», что бы вы решили, будучи директором?

- Это нарушение закона, нарушение конфиденциальности трудовых договоров. Думаю, ни один руководитель фирмы или предприятия не воспримет это нормально.

Делать этого ни в коем случае не стоит. Но что тут докажешь нашим властям? Лукашенко выбрал путь развития, который можно назвать «совершенствованием колхоза». И вот это колхоз упорно «совершенствуется» - декретами, указами и так далее.

Что ж, хочу пожелать лукашенковской модели Беларуси «процветания» за счет «тунеядцев». И вот когда у них все отберут – Беларусь, конечно, зацветет. Вопросов нет.