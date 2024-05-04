Чтобы построить шикарный костел в Лынтупах, провели целую спецоперацию 4.05.2024, 9:07

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Новые факты из истории костела Святого Апостола Андрея.

Как в небольшом городке Лынтупы появилась большая святыня, даже современникам казавшаяся огромной?

Об этом рассказывает архитектор-реставратор Вадим Глинник для портала Catholicnews.by.

В истории сакральной архитектуры есть период стремительного расцвета костельного строительства, во время которого на территории Беларуси за короткое время в большом количестве возникли святыни высокой эстетической ценности.

Период активного костельного строительства начинается накануне 1900 года и прерывается в 1914 с началом Первой мировой войны. За недолгое время были сооружены приходские костелы в Гервятах, Парафьяново, Субботниках, Ошмянах, Красном, Нарочи (Кобыльнике), Слободке и многих других местах.

До того времени строительство новых костелов было запрещено российскими властями.

После подавления антицарского восстания в 1863 году по приказу виленского генерал-губернатора Михаила Муравьева на просторах «Северо-Западного края» без предварительного согласия гражданских властей запрещалось строить новые и перестраивать старые костелы.

В 1864-1867 годах в рамках реализации имперской политики русификации приходские костелы Виленской епархии вместе с филиалами и часовнями подверглись массовому закрытию. В течение следующих десятилетий святыни, которые не были упразднены в первые годы после восстания, могли ремонтироваться только с разрешения виленского генерал-губернатора и при значительных ограничениях:

во время ремонтов нельзя было ни увеличивать размеры, ни изменять внешнюю структуру святынь. Уже достаточно скоро старые, чаще всего возведенные из дерева святыни начали приходить в упадок без должного ухода.

В дополнение к этому, под конец XIX в. население приходов увеличилось, и небольшие костелы уже не помещали всех верующих во время богослужений.

Приказ Михаила Муравьева был отменен распоряжением императора Николая II только в 1896 г. Отныне для ремонта существующих костелов достаточно было разрешения епархиальных властей.

Административным послаблением сразу воспользовались приходы, которые начали строить новые костелы под видом ремонта старых. На склоне XIX в. задумались о строительстве новой святыни также жители Лынтупов.

Первый деревянный костел был сооружен в Лынтупах за счет виленского воеводы Андрушко Довгирдовича в 1495 г. Но небольшой деревянный костел, который был здесь накануне строительства новой каменной святыни, появился в 1700 г. за счет троцкого каштеляна Яна Бжостовского.

В разные времена Лынтупами владели Гильзены, Островские, Бучинские. В 1854-1939 годах местечко принадлежало Бишевским.

В последней трети XIX в. население Лынтупского прихода быстро увеличивалось. Если в 1863 г. в приходе были 5153 верующих, то в 1896 г. насчитывалось уже 6995 человек. Старый костел стал не только маловат для выросшего прихода, но был в плохом техническом состоянии.

«Лынтупский костел деревянный, построенный в 1700 году, до того ветхий, что ремонт его невозможен», — писали в отчетах уездные чиновники.

Поэтому в 1899 г. настоятель ксендз Матей Бугянис вместе с бывшим владельцем местечка Юзефом Бишевским, окружной шляхтой и прихожанами инициировали строительство нового каменного костела.

Бишевский обещал пожертвовать на строительство 3000 рублей, 500 000 кирпичей, черепицу и всю нужную древесину. Кроме того, Бишевский обязался выжечь необходимое количество извести, которое должны были поставить прихожане. Остаток нужных денег — 20 000 рублей — настоятель планировал собрать с прихода через добровольные пожертвования. В течение следующих двенадцати лет Бишевский потратит на строительство костела, учитывая материалы, порядка 10 000 рублей, что составило около половины его стоимости.

Автором проекта был известный и почитаемый на просторах тогдашней Виленщины архитектор граф Тадеуш Мария Ростворовский (1860-1928). Юзеф Бишевский стал основным спонсором костела, поэтому не удивительно, что сделать проект новой святыни было поручено архитектору, работавшему в то время над реконструкцией его лынтупского дворца.

Выпускник Императорской Академии художеств в Петербурге Тадеуш Ростворовский после нескольких достаточно удачных реконструкций дворцов и строительства доходных домов стал одним из самых известных архитекторов Вильни 1890-х. Особый успех принесла ему постройка виленского отеля St. Georges, открытого в 1894 году.

Строительство нового костела началось в 1900 году. Договор был заключен с подрядчиком Станиславом Иосифом Петровским — шляхтичем из местечка Замбров в тогдашней Ломжинской губернии. Архитектор Ростворовский принял на себя обязанности технического надзора за стройкой.

Сперва вокруг старого деревянного костела заложили фундамент. Для этого разрушили «фронт костела с четырьмя деревянными столбами», а также закристию, две часовни — каменную и деревянную, фрагмент каменной ограды. Во время строительства тогдашний настоятель ксендз Иоахим Рачковский предполагал проводить богослужения в часовне на кладбище, но, не получив разрешения, в июне 1901 г. рапортовал о вынужденной задержке начала стройки. В рапорте настоятель просил разрешения передвинуть старый костел, проводить богослужения в старой колокольне и соорудить временный «шалаш».

В начале лета деревянный костел был отодвинут дальше, в глубь костельной площади.

Свенцянский уездный исправник отрапортовал в строительное отделение Виленского губернского правления: «Лынтупский старый деревянный римско-католический костел в виду наступления времени к постройке разрешенного каменного костела разрушению не подвергся и целиком, исключая приделов, передвинут со своего места во двор плебании, и в оном ныне совершаются временные богослужения впредь до окончания постройки нового каменного костела».

Проект нового костела был согласован при условии, что после окончания строительства «старый костел должен быть сломан».

Фотография 1905 года позволяет представить, как выглядели старый и новый костелы во время строительства. Неизвестно, когда был разрушен маленький деревянный костел. По крайней мере в 1908 году он еще стоял «где-то на обочине, как руина». Но, как свидетельствуют фотоснимки времен Первой мировой войны, в 1916 году деревянного костела уже не было.

После того, как летом 1901 года старый маленький костел передвинули, началось возведение стен. На фотографии Яна Балзукевича можно увидеть, как выглядел новый костел в начале работ. Стройка продолжалась в 1902-1903 годах, но в 1904 году никакие работы при костеле не проводились. В начале 1906 года костел еще был «окончательно не выстроен, а лишь выведены стены».

«Окончательно выстроено» здание было к 1908 году. Из-за нехватки средств строительство шло медленно, так как в апреле 1910 г. Kurjer Litewski сообщал из Лынтупов, что «когда не хватило фундушей, местный настоятель начал собирать взносы среди крестьян, которые решили ассигновать на эту цель по рублю из десятины, но не хватило и тех денег». Крестьянам предложили удвоить взносы.

К ноябрю 1911 года строительство было наконец по большей части завершено.

В акте осмотра комиссия отметила, что «костел построен согласно плану… с некоторыми отступлениями, а именно: костел удлинен на 3 сажени, а некоторые двери перенесены на другое место, а также сделаны несколько лишних дверей. На момент осмотра костела найдено, что некоторые архитектурные украшения на фасадах и хорах не закончены, также не устроена еще постоянная лестница, ведущая на хоры и на колокольню и не сделан плиточный пол, но все вышеуказанные недоделки и отступления не могут служить препятствием к открытию богослужений, так как здание во всех своих конструктивных частях выстроено прочно из материалов хорошего качества и надлежащего размера».

Несмотря на незавершенность некоторых отделочных работ, 30 ноября 1911 года новый костел был освящен. Тогдашние газеты писали, что торжество освящения провело 25 ксендзов, среди которых был бывший настоятель Иоахим Рачковский, приложивший немало усилий, чтобы строительство в Лынтупах успешно завершилось.

Костел без существенных потерь пережил советские времена и дошел до нас в почти неизменном виде. В декабре 2023 года после обращений активистов костелу Святого Апостола Андрея был присвоен статус историко-культурной ценности республиканского значения.