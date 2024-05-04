США инициировали выделение Украине пакета помощи на $50 миллиардов 4.05.2024, 8:25

За счет прибыли от замороженных российских активов.

Соединенные Штаты Америки инициировали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере до 50 млрд долларов. Вашингтон обсуждает эту инициативу со странами G7.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно плану Белого дома, большая часть средств будет направлена за счет прибыли от замороженных российских активов, основная доля которых хранится в странах Евросоюза. В Министерстве финансов США агентству подтвердили факт переговоров касательно нового пакета финансовой помощи.

По словам источников Bloomberg, инициатива предполагает отправку средств коалицией стран, которую США намерены возглавить. Американская сторона хочет подписать соответствующее соглашение в Италии на саммите стран «Большой семерки» в июне этого года. Собеседники агентства не исключают, что переговоры по данному вопросу могут занять несколько месяцев.