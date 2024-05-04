Между Канадой и Индией разразился большой дипломатический конфликт 4.05.2024, 8:48

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Трех граждан Индии арестовали по обвинению в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что повлекло за собой большой дипломатический конфликт между двумя странами.

Об этом сообщает BBC.

45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен вооруженными людьми в масках на оживленной автостоянке в пригороде Ванкувера в июне прошлого года.

Дипломатический спор обострился после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство Индии могло быть замешано в преступлении.

Арестованным индийцам от 22 до 28 лет, они жили в Эдмонтоне, Альберта, и находились в Канаде в течение последних 3-5 лет.

Канадская полиция заявила, что в ходе расследования убийства и заговора с целью убийства исследуются также «связи с правительством Индии».

«По этим вопросам продолжаются отдельные и четкие расследования, конечно, не ограничиваясь причастностью людей, арестованных сегодня», – сказал помощник комиссара Дэвид Тебул.

Канадские следователи работали с коллегами из Индии, но, по их словам, сотрудничество было «достаточно тяжелым и сложным».

Полиция сообщила, что к убийству могут быть причастны другие лица, и могут быть новые аресты или предъявлены обвинения.

Кем был лидер канадских сикхов

Хардип Сингх Ниджар был лидером сикхских сепаратистов, публично выступавший за Халистан – создание независимого государства сикхов в регионе Пенджаб в Индии.

В 1970-х годах сикхи начали сепаратистское восстание в Индии, в котором погибли тысячи человек, прежде чем оно было подавлено в следующем десятилетии. С тех пор движение в большинстве своем ограничивается странами с большим числом проживающих там сикхов.

Ранее Индия описывала Ниджара как террориста, руководившего воинственной сепаратистской группировкой. Его сторонники считают обвинения необоснованными. Ниджар, как сообщается, получал угрозы из-за своей активности.

Люди из его ближайшего круга общения говорят, что перед смертью канадские спецслужбы предупреждали мужчину о том, что он находится в «расстрельном списке», и что существует угроза его жизни.