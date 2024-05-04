СМИ: Россиянин-рецидивист на войне в Украине убил еще пятерых сослуживцев 4.05.2024, 8:19

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На бис.

xРоссийский военный Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял 8 сослуживцев в 2019 году и отбывал наказание, отправился на войну против Украины, где застрелил пятерых россиян. Об этом сообщил российский паблик «C места события».

Убийство, которое пытаются скрыть, произошло несколько дней назад. Российские СМИ пишут, что Рамиль в очередной раз поссорился с приятелями, зарядил автомат и в упор расстрелял командиров роты. Одному из солдат удалось снять все происходящее на телефон. Видео он выложил в свободный доступ. За это ему угрожают расправой.

Рецидив российского военного прокомментировал в Telegram военный ВСУ Евгений Карась. Сообщение об убийстве Шамсутдиновым сослуживцев он подписал: «Сударь, а можно на бис?».

Официального подтверждения очередного убийства Шамсутдиновым пока нет. В Министерстве обороны РФ ситуацию не комментировали.

Кто такой Рамиль Шамсутдинов

В октябре 2019 года на Забайкалье солдат-срочников Рамиль Шамсутдинов во время смены караула расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74. Восемь военных погибли, еще двое получили ранения. Он объяснил, что открыл огонь из-за дедовщины на службе.

В январе 2021 года суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима, а часть, в которой он служил, была расформирована.

В декабре 2022 года заключенный попросился в ЧВК «Вагнер» для участия в войне против Украины. Впрочем, Шамсутдинову отказали, заявив, что «народа уже и так много». В то же время других засиженных, которые находились в той же колонии, в «Вагнер» тогда взяли.