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NYT: Стало известно, когда Украина получит новые системы Patriot

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  • 4.05.2024, 9:16
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NYT: Стало известно, когда Украина получит новые системы Patriot

Одновременно будет доставлено еще одно мощное оружие.

Около 70 украинских военнослужащих отправились в Германию, чтобы пройти полуторамесячный курс обучения на зенитных ракетных комплексах Patriot. Ожидается, что эти системы ПВО прибудут на поле боя в Украину уже в конце июня.

На Западе прогнозируют, что новые Patriot могут приехать в Украину одновременно с поставками истребителей F-16. Об этом сообщает The New York Times.

По словам начальника отдела наземной противовоздушной и противоракетной обороны в штабе ВВС Германии полковника Яна-Хенрика Сухордта, процесс обучения украинских военных на ЗРК Patriot ускоряется по сравнению с шести-девятимесячным курсом, который обычно проходят немецкие военно-воздушные силы. После завершения обучения немецким войскам обычно требуется около двух дней, чтобы доставить ракетные установки, радары и другие детали в логистический центр в Польше и передать их украинским военным для перевозки через границу.

По предварительным данным, новый ЗРК Patriot прибудет в Украину не раньше конца июня. Поставка системы противовоздушной обороны может совпасть с поставкой еще одной крупной системы вооружения, которую Украина давно требовала: истребителей F-16. Однако речь идет о небольшом количестве боевых самолетов.

Также известно, что накануне в Польшу прибыла новая партия ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot из Испании. По словам высокопоставленного испанского чиновника, они скоро окажутся на украинском фронте.

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