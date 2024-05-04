Политолог: Дряхлый и слабый Лукашенко впал в отчаяние 5 4.05.2024, 8:59

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Окружение может предать диктатора.

Политолог Роза Турарбекова на «Еврорадио» рассказала о возможных сценариях смены власти в Беларуси.

«Не могу себе представить, чтобы Лукашенко в сознании согласился на какой-либо транзит власти», — высказала свою точку зрения Роза Турарбекова.

«Смена власти если и произойдет, то совершенно по другому сценарию.

Как вариант, что-то может созреть в его ближайшем окружении. Если случится что-то более серьезное, радикальное, тогда станут возможными переговоры с представителями белорусского демократического движения», — считает Турарбекова.

Политолог отмечает, что слышит в риторике Лукашенко в последнее время явную агрессию и объясняет, чем та продиктована.

«Отчасти это, конечно, отчаяние. Его признаком, на мой взгляд, является отсутствие позитивной повестки. Он каждый раз говорит, что следующий год будет еще хуже.

Вообще-то успешный руководитель должен говорить о том, что мы развиваемся и следующий год должен стать лучше. Но, похоже, что у него нет позитивной повестки ни в каких смыслах, не только в экономическом плане, но и в социальном он никому ничего хорошего не может пообещать», — уточняет Турарбекова.

Несмотря на отчаяние правителя, она не считает это поводом успокоиться и ожидать только хороших новостей.

«Вне зависимости от того, насколько Лукашенко дряхлый, слабый и как он держится за стол, когда отвечает на вопросы журналистов, он является сейчас наиболее непредсказуемым именно из-за того, что чувствует свою слабость», — поясняет политолог.

«Многое зависит и от состояния здоровья Лукашенко, и от, возможно, каких-то «черных лебедей». Также очень многое будет зависеть от того, как будет действовать его окружение» — считает Турарбекова.