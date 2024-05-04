ATACMS атакуют: во многих городах Крыма прогремели взрывы 4.05.2024, 8:33

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Движение на Керченском мосту остановлено.

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 4 мая прогремели взрывы. «Громко» было в Джанкое, Евпатории, Первомайском, Красноперкопске и других населенных пунктах, передает «24 канал».

Российские телеграмм-каналы написали о якобы «сбитии всех ракет».

«Было 15 – 17 баллистических ракет» – сообщают российские паблики.

В российском мониторинговом телеграм-канале писали, что ориентировочно в 2:04 остановили движение машин на Керченском мосту.

Позже Минобороны РФ заявило о массированной атаке ракет ATACMS по Крыму. Четыре из них якобы «были уничтожены».

Оккупационные «власти» призвали людей не подходить к неразорвавшимся кассетным боеприпасам. Также попросили звонить 112 и окружить своими силами радиус в 200 метров к приезду экстренных служб.