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«Лезу за ним, вижу, что он бьется в конвульсиях»

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  • 4.05.2024, 8:43
  • 7,174
«Лезу за ним, вижу, что он бьется в конвульсиях»

На репетиции театра огня в Бресте произошла трагедия.

Во время репетиции театра огня в одном из гаражей Бреста от отравления выхлопными газами погиб 17-летний парень. Его 21-летняя напарница Диана пыталась спасти товарища, но и сама чуть не погибла. Подробности трагедии она рассказала телеканалу ОНТ.

События вечера 28 апреля девушка помнит фрагментарно. В тот день они собрались на репетицию в арендованном гараже, где хранился реквизит и костюмы. Так как электричества внутри не было, парень с девушкой запитывали музыкальную колонку от бензогенератора, который поставили в подвале гаража. Для отвода выхлопных газов молодые люди приделали к устройству самодельную трубу и вывели ее на улицу.

Окончив репетицию, 17-летний парень спустился в подвал, чтобы отключить бензогенератор. Через минуту оставшиеся наверху две девушки услышали его кашель и хрипы. На их крики парень не отзывался. Девушки забеспокоились, и Диана спустилась узнать, в чем дело. Вскоре она тоже стала кашлять и звать подругу на помощь.

— Лезу за ним, вижу, что он бьется в конвульсиях. А когда я попыталась ему помочь и посадить, то проснулась уже в реанимации. Такой огромный, большой шок… — рассказала ОНТ девушка.

На свежий воздух Диану и ее товарища вытащили трое мужчин из соседних гаражей. К сожалению, парня спасти не удалось. Диану в больницу скорая доставила в крайне тяжелом бессознательном состоянии.

— Потребовался перевод девушки на искусственную вентиляцию легких. Пациентка была госпитализирована в реанимационное отделение, где находилась на вспомогательной вентиляции более суток. В итоге она пришла в сознание, состояние ее стабилизировалось, — рассказал заместитель главного врача Брестской центральной городской больницы Олег Копанько.

Как рассказал медик, партнер Дианы по театру огня получил «значительное кислородное голодание, что привело к нарушению его витальных функций».

— На момент прибытия бригады скорой медицинской помощи молодой человек был уже в крайне тяжелом состоянии, проводились реанимационные мероприятия, которые оказались безуспешными, — отметил Олег Копанько.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

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