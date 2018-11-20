В Мостах банда пенсионерок обокрала обувной магазин 14 20.11.2018, 22:35

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Фото: uvd.grodno.by

Группу пенсионеров подозревают в краже сразу в нескольких магазинах.

Милиция Гродненской области сумела задержать уголовную группу, укравшую обувь в одном из магазинов в Мостах. Помогли в этом фотографии с камер видеонаблюдения, которые милиционеры разместили в интернете, передает euroradio.fm.

Подозреваемых опознала женщина из Ивацевичей — заведующая магазином. Она вспомнила, что несколько лет назад ее магазин также обокрали похожие люди.

Подозреваемых задержали сотрудники милиции из Барановичей. По версии правоохранителей, четыре пары обуви из магазина в Мостах украли мужчина и три женщины (две из них — мать и дочь). Только одна женщина в этой группе не пенсионерка. Все они имеют уголовное прошлое.

Сейчас правоохранители проверяют, причастны ли задержанные к кражам как на территории Гродненщины, так и по всей стране.