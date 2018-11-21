Что объединяет «дело профсоюзов» и «дело Коржича» 2 Михаил Пастухов

21.11.2018, 11:25

Михаил Пастухов

Беларусь нуждается в судебной реформе.

5 ноября с.г. Минский областной суд огласил приговор по делу о смерти солдата Александра Коржича. Трех сержантов признали виновными в превышении власти, получении взяток, краже, но не в убийстве Коржича.

9 ноября Минский городской суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Результат разбирательства предсказуем.

«Освободитель Печей»

Следует признать, что назначенные судом наказания в отношении сержантов и офицеров весьма суровые.

Однако их осудили не за факт убийства (повешение) солдата, что с вероятностью на 99,9% имело место, а за всякого рода злоупотребления «сержантской властью», в том числе издевательства, унижения, мелкие поборы, пользование телефонной картой и мобильным телефоном Коржича.

Тем самым органы следствия, прокурор и суд постарались обойти стороной самый неприятный факт этой истории — нахождение молодого солдата в петле с предварительно связанными руками и ногами.

Мать погибшего солдата Светлана Коржич с приговором суда не согласна. Она убеждена, что ее сына убили. Об этом она хочет рассказать на встрече с главой государства. Светлана Коржич намерена потребовать от Министерства обороны установления памятника в память о сыне, на котором хочет написать слова «Освободителю Печей». По ее мнению, он своей жизнью заплатил за раскрытие тайны этого учебного места, где издеваются над молодыми солдатами.

Последний бастион

Не менее показательным является уголовное дело по обвинению председателя и главного бухгалтера РЭП в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.243 УК). По итогам судебного процесса 24 августа 2018 г. Г.Федынич и И.Комлик были осуждены на четыре года ограничения свободы без направления в колонию (так называемая «домашняя химия». — Авт.). Кроме того, они на пять лет «поражены в правах», то есть не могут занимать какие-либо руководящие должности. И еще должны выплатить солидарно в доход государства 47 000 рублей.

Г.Федынич и И.Комлик не признали себя виновными в совершении преступления и расценили приговор как средство расправы с ними и с независимым профсоюзом.

Для независимых юристов очевидно, что это уголовное дело имеет под собой именно политическую составляющую. Да и с юридической точки зрения оно шито белыми нитками: остались серьезные сомнения в законности и обоснованности приговора.

Судебная реформа — путь к законности

На мой взгляд, в обеих историях был не суд в подлинном смысле слова, а спектакль с несколькими актерами, где в роли жертв выступали обвиняемые, а в деле Коржича — и потерпевшие. К сожалению, все предрешилось еще до начала «действа».

Как изменить облик наших судов?

Во-первых, вместо назначения судей предлагаю их избрание. При этом судей высших судов должен избирать парламент, а нижестоящих судов — местные представительные органы по рекомендации Всебелорусского совета судей.

Во-вторых, основным звеном судебной системы должны стать межрайонные (окружные) суды, сформированные по судебным округам.

В-третьих, для рассмотрения отдельных категорий уголовных дел надо учредить суд с участием присяжных заседателей.

В-четвертых, пора предоставить судам право решать вопрос о достаточности оснований для заключения подозреваемых лиц под стражу, как и о проведении некоторых оперативно-розыскных мер, а также следственных действий, связанных с посягательством на права и свободы граждан.

В-пятых, суды должны взять на себя обязанность рассматривать все жалобы граждан на действия (решения) органов управления и должностных лиц. Для этого надо ввести должности судей по рассмотрению административных споров.

В-шестых, Конституционный суд должен вернуться в «правовое поле» и стать реальным защитником Конституции и конституционных прав и свобод граждан, отменить все правовые акты, которые нарушают Конституцию и права граждан.

В-седьмых, в новых условиях следует наполнить реальным содержанием судейское самоуправление.

Конечно, в существенных преобразованиях нуждаются все правоохранительные органы, включая следственные органы, прокуратуру, органы милиции, государственной безопасности, учреждения исполнения уголовных наказаний.

Предлагаю читателям подумать, в каких рамках надо реформировать суды и правоохранительные органы с целью построения в Беларуси демократического социального правового государства. Это — наша общая задача, и мы должны ее решить.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»