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Видеохит: Пес проходил мимо и случайно отбил пенальти

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  • 22.11.2018, 10:16
  • 1,932
Такса
Фото: pixabay

Такса решила перейти через ворота в самый важный момент.

Во время футбольного матча любительских команд зрители наблюдали один из самых невероятных сейвов, героем которого стало животное, пишет segodnya.ua.

На видео попал забавный случай, когда такса спасла команду от 100-процентного гола. Мяч после удара футболиста летел точно в угол ворот, а вратарь при этом прыгнул в противоположную сторону. Наверное, все на стадионе уже видели гол, кроме собаки.

Такса пошла в сторону ворот в самый важный момент и кожаный шар попал в нее.


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